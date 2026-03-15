പുതിയ ഭരണഘടന കസാഖ്സ്താനിൽ ഹിതപരിശോധന
അസ്താന: മധ്യേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമായ കസാഖ്സ്താനിൽ പുതിയ ഭരണഘടനക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഹിതപരിശോധന ആരംഭിച്ചു. പുതിയ ഭരണഘടനാ നിർദേശം പ്രസിഡന്റ് കാസിം ജോമാർട്ട് ടോകയേവിന്റെ അധികാരത്തിലുള്ള പിടി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന നീക്കമാണെന്ന വിമർശനത്തിനിടെ കസാഖ്സ്താനിലെ വോട്ടർമാർ ഞായറാഴ്ച പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.
പാർലമെന്റിന്റെ രണ്ട് സഭകളെയും ഒന്നാക്കി ലയിപ്പിക്കുന്നതിനും 1996ൽ നിർത്തലാക്കപ്പെട്ട വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പുതിയ നിർദേശം സഹായിക്കുന്നു.
ഇതനുസരിച്ച് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാവും. ഒരു ഏക ചേംബർ പാർലമെന്റിലേക്കുള്ള നിർദിഷ്ട ഭേദഗതികൾ പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുമെന്നും ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നും വിശകലന വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. നാലു വർഷത്തിനിടെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്കാണ് ടോകയേവ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരം നിലനിർത്താൻ ഇത് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് വിശകലന വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
മുൻ സോവിയറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും മുമ്പ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച കസാഖ്സ്താൻ നയതന്ത്രജ്ഞനുമായ 72കാരനായ ടോകയേവിന് നിലവിൽ ഏഴ് വർഷത്തെ കാലാവധി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പുതിയ ഭരണഘടന ടോകയേവിന് മറ്റൊരു കാലാവധിയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് ഒരു പഴുതുണ്ടാക്കും.
റഷ്യ, ബെലറൂസ്, ഉസ്ബകിസ്താൻ, തജിക്കിസ്താൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി മുൻ സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ നേതാക്കൾ മുമ്പ് പുതിയതോ ഭേദഗതി ചെയ്തതോ ആയ ഭരണഘടനകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിയമാനുസൃത കാലാവധി പരിധികൾ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
