Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 10:02 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 10:02 PM IST

    റേഡിയോ ഫ്രീ ഏഷ്യ വാർത്താ സംപ്രേഷണം നിർത്തുന്നു

    radio free asia
    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന റേ​ഡി​യോ സം​പ്രേ​ഷ​ണ നി​ല​യ​മാ​യ റേ​ഡി​യോ ഫ്രീ ​ഏ​ഷ്യ (ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ)​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ചു​രു​ക്കു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. വാ​ർ​ത്താ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഫ​ണ്ട് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് വി​ല​ക്കാ​നു​ള്ള ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി ക​മ്പ​നി​യെ കു​റ​ച്ചു​കാ​ല​മാ​യി പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ഴ്ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്, വാ​ർ​ത്താ സം​പ്രേ​ഷ​ണം നി​ർ​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. 1996ലാ​ണ് സ്വ​ത​ന്ത്ര മാ​ധ്യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി റേ​ഡി​യോ ഫ്രീ ​ഏ​ഷ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​​ലെ ഏ​ഷ്യ​ൻ ശ്രോ​താ​ക്ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം. കു​റ​ച്ചു​കാ​ല​മാ​യി ചു​രു​ങ്ങി​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം.

    ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​ക്കു​പു​റ​മെ, റോ​ഡി​യോ ഫ്രീ ​യൂ​റോ​പ്, വോ​യ്സ് അ​മേ​രി​ക്ക തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​ധ്യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​തേ കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫ​ണ്ട് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ മൂ​ല​ധ​നം ക​ള​ഞ്ഞു​കു​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ട്രം​പ് പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ​ത​ന്നെ, ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ വി​ദേ​ശ ബ്യൂ​റോ​ക​ൾ പൂ​ട്ടു​മെ​ന്ന​റി​യു​ന്നു.

