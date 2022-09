cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ലണ്ടൻ: തിങ്കളാഴ്​ച വെസ്​റ്റ്​മിനിസ്​റ്റർ ആബെയിൽ നടക്കുന്ന എലിസബത്ത്​ രാജ്​ഞിയുടെ സംസ്​കാര ചടങ്ങിൽ നൂറുകണക്കിന്​ വിദേശ പ്രതിനിധികൾ പ​ങ്കെടുക്കും. ആബെയിൽ 2000 ആളുകൾക്ക്​ ഒരേ സമയം ചടങ്ങിൽ പ​ങ്കെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്​. വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ബ്രിട്ടനിൽ നടക്കുന്ന നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളുടെ സംഗമം കൂടിയാകും എലിസബത്ത്​ രാജ്​ഞിയുടെ സംസ്​കാരവേദി. ആർക്കൊക്കെയാണ്​ ചടങ്ങിൽ പ​​ങ്കെടുക്കാൻ ബ്രിട്ട​​െൻറ ക്ഷണം ലഭിച്ചത്​ എന്നു നോക്കാം. അതോടൊപ്പം ആരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി എന്നതും അറിയാം​.

രാജപ്രതിനിധികൾ ജപ്പാനിലെ നരുഹിതോ ചക്രവർത്തിയും റാണി മസാകോയും ചടങ്ങിന്​ ഉറപ്പായും എത്തും. 2019ൽ അധികാരത്തിലേറിയ ശേഷമുള്ള ഇരുവരുടെയും ആദ്യ വിദേശട്രിപ്പാണിത്​. ജപ്പാനിലെ രാജകുടുംബം അപൂർവമായാണ്​ മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ സംസ്​കാര ചടങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിക്കാറുള്ളത്​. ഡെൻമാർക്ക്​ രാജ്​ഞി മാർഗരറ്റും ചടങ്ങിനെത്തും. ഡച്ച്​ രാജാവ്​ വില്യം അലക്​സാണ്ടറും രാജ്​ഞി മാക്​സിമയും രാജകുമാരി ബിയാട്രിസും സംസ്​കാരത്തിൽ ഭാഗവാക്കാകും. ബെൽജിയത്തിലെ ഫിലിപ്പ്​ രാജാവ്​, നോർവേ രാജാവ്​ ഹെറാൾഡ്​ അഞ്ചാമൻ, മൊണോകോയിലെ ആൽബർട്ട്​ രണ്ടാമൻ രാജകുമാരൻ എന്നിവരും ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച്​ എത്തും. സ്​പെയിൻ രാജാവ്​ ഫെലിപ്പ്​ അഞ്ചാമനും അദ്ദേഹത്തി​െൻറ പിതാവ്​ ജുവാൻ കാർലോസ്​ ഒന്നാമനും ഉണ്ടാകും. ലോകനേതാക്കൾ യു.എസ്​ പ്രസിഡൻറ്​ ജോ ബൈഡനും പത്​നി ജിൽ ബൈഡനും എത്തും. ഇരുവരും നയതന്ത്ര അതിഥികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്​. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾക്ക്​ ബ്രിട്ടൻ മുൻകൈയെടുത്താണ്​ ഗതാഗത സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്​. എന്നാൽ ബീസ്​റ്റ്​ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ത​െൻറ ഔദ്യോഗിക വാഹനമായ ലിമോസിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന്​ ബൈഡൻ അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച്​ പ്രസിഡൻറ്​ ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണും സംസ്​കാരത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കും. മാക്രോണിനും സ്വന്തം വാഹനം ഉപയോഗിക്കാൻ ബ്രിട്ടൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. തുർക്കി പ്രസിഡൻറ്​ റജബ്​ ത്വയ്യിബ്​ ഉർദുഗാൻ, ബ്രസീൽ പ്രസിഡൻറ്​ ജെയ്​ർ ബൊൽസൊ​നാരോ എന്നിവരും ഉണ്ടാകും. ബ്രെക്​സിറ്റടിച്ചിട്ടും ബ്രിട്ടനോട്​ പരിഭവം സൂക്ഷിക്കാതെ യൂറോപ്യൻയൂനിയൻ, യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ മേധാവി ഉർസുല വോൺ ദെർ ലിയൻ, യൂറോപ്യൻ കൗൺസിൽ മേധാവി ചാൾസ്​ മൈക്കിൾ എന്നിവരും രാജ്​ഞിയെ അവസാനമായി കാണാനുണ്ടാകും. ഇന്ത്യൻ രാഷ്​ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു, ഇറ്റാലിയൻ പ്രസിഡൻറ്​ സെർജിയോ മാറ്റാരെല്ല, ജർമൻ പ്രസിഡൻറ്​ ഫ്രാങ്ക്​ വാൾട്ടർ സ്​റ്റീൻമിയർ, ഇ​സ്രായേൽ പ്രസിഡൻറ്​ ഇസാക്​ ഹെർസോഗ്​, കൊറിയൻ പ്രസിഡൻറ്​ യൂൻ സൂക്​ യോൽ എന്നിവരും പ​ങ്കെടുക്കും. ​അയർലൻഡ്​ പ്രധാനമന്ത്രി മിഷേൽ മാർട്ടിനും എത്തും. 56 കോമൺവെൽത്ത്​ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികളും ഉണ്ടാകും. കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്​റ്റിൻ ട്രൂഡോ, ആസ്​ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻറണി അൽബനീസ്​, ന്യൂസിലൻഡ്​ പ്രധാനമന്ത്രി ജസീന്ത ആർഡേൻ എന്നിവരും സംസ്​കാര ചടങ്ങിനുണ്ടാകും. ബ്രിട്ടൻ കോളനികളാക്കി വെച്ച രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന്​ ദക്ഷിണാ​ഫ്രിക്ക പ്രസിഡൻറ്​ സിറിൽ റാമഫോസ, ബംഗ്ലാദേശ്​ പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ്​ ഹസീന, ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡൻറ്​ റനിൽ വിക്രമസിംഗെ, ഫിജി പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്രാങ്ക്​ ബെയ്​നിമറാമ എന്നിവരും ഉണ്ടാകും. യുക്രെയ്​ൻ അധിനിവേശം നടത്തിയ റഷ്യക്ക്​ ചടങ്ങിലേക്ക്​ ക്ഷണമില്ല. റഷ്യക്ക്​ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുന്ന ബെലറൂസിനെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ അട്ടിമറി നടത്തിയ മ്യാന്മർ സൈനിക ഭരണകൂടത്തെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല. ദീർഘകാലമായി ​ഭ്രഷ്​ട്​ കൽപിച്ച്​ മാറ്റിനിർത്തിയ ഉത്തരകൊറിയയെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്​. Show Full Article

Queen elizabeth's funeral: who is invited, who is not