Madhyamam
    World
    Posted On
    6 Dec 2025 10:25 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 10:25 PM IST

    ഗസ്സ വെടിനിർത്തൽ നിർണായക ഘട്ടത്തിലെന്ന് ഖത്തർ; ഭാഗികമായി അതിർത്തി തുറക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി അറബ് രാജ്യങ്ങൾ

    Qatar says Gaza ceasefire at critical juncture; Arab countries protest partial border opening
    റഫ അതിർത്തി കവാടം

    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ആ​ൽ​ഥാ​നി. യു.​എ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ധ്യ​സ്ഥ​സം​ഘം ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട ക​രാ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കു​ക​യും ഗ​സ്സ സ്ഥി​ര​ത​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പോ​കു​ക​യും ജ​ന​ത്തി​ന് അ​ക​ത്തേ​ക്കും പു​റ​ത്തേ​ക്കും പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യും ചെ​യ്യും വ​രെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​കി​ല്ല. നി​ല​വി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല’’- ആ​ൽ​ഥാ​നി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി തു​ട​ർ​ന്ന വം​ശ​ഹ​ത്യ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ശേ​ഷം 360 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലെ ബോം​ബി​ങ്ങി​ൽ ര​ണ്ട് ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 20 ഇ​ന സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ര​വ​ധി ബ​ന്ദി​ക​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് പ​ക​ര​മാ​യി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഫ​ല​സ്തീ​നി ത​ട​വു​കാ​രെ​യും വി​ട്ട​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​വ​സാ​ന ബ​ന്ദി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​വും വി​ട്ടു​കി​ട്ടാ​നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സം​ഘം ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ ഈ​ജി​പ്തി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സേ​ന​യി​റ​ങ്ങു​ക​യും ഭ​ര​ണം രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര​സ​മി​തി​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക​യും വേ​ണം. ഹ​മാ​സി​നെ നി​രാ​യു​ധീ​ക​രി​ക്കു​ക, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​നി​ക പി​ന്മാ​റ്റം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യും വേ​ണം. ഇ​തൊ​ന്നും ഇ​തു​വ​രെ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ട്രം​പ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​കു​ന്ന രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര സ​മി​തി ഈ ​വ​ർ​ഷാ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ഗ​സ്സ ഭ​ര​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തേ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റ​ബ്, പാ​ശ്ചാ​ത്യ ഉ​​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് അ​സോ​സി​യേ​റ്റ​ഡ് പ്ര​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സേ​ന​യി​ൽ തു​ർ​ക്കി​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​താ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​തി​നി​ടെ, പു​റ​ത്തു​പോ​കാ​ൻ മാ​ത്രം അ​നു​വ​ദി​ച്ച് റ​ഫ അ​തി​ർ​ത്തി തു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തീ​രു​മാ​ന​​ത്തി​നെ​തി​രെ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ഇ​തു​വ​ഴി ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ടു​വി​ടാ​ൻ മാ​ത്ര​മേ അ​നു​മ​തി​യു​ണ്ടാ​കൂ. തി​രി​ച്ചെ​ത്താ​നാ​കി​ല്ല. സ​ഹാ​യ ട്ര​ക്കു​ക​ളും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. ഇ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ഈ​ജി​പ്ത്, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, തു​ർ​ക്കി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

