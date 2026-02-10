Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightസൈനികനെ ആക്രമിച്ച...
    World
    Posted On
    date_range 10 Feb 2026 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Feb 2026 10:05 AM IST

    സൈനികനെ ആക്രമിച്ച പ്രതിയെ പിടിച്ചതിൽ യു.എ.ഇക്ക് നന്ദിയറിയിച്ച് പുടിൻ

    text_fields
    bookmark_border
    സൈനികനെ ആക്രമിച്ച പ്രതിയെ പിടിച്ചതിൽ യു.എ.ഇക്ക് നന്ദിയറിയിച്ച് പുടിൻ
    cancel
    camera_alt

    വ്ലാദിമിർ പുടിൻ

    Listen to this Article

    ദുബൈ: റഷ്യൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വെടിവെച്ചതായി സംശയിക്കുന്നയാളെ ദുബൈയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ യു.എ.ഇക്ക് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിൻ നന്ദി അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി യു.എ.ഇ പ്രസിഡൻറ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്യാനുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണത്തിനിടെയാണ് പുടിൻ നന്ദി അറിയിച്ചതെന്ന് റഷ്യൻ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പിടിയിലായ റഷ്യൻ പൗരനെ ദുബൈയിൽ നിന്ന് മോസ്കോക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

    റഷ്യൻ സൈനിക ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസിയായ ജി.ആർ.യുവിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി മേധാവി ലഫ്. ജനറൽ വ്ലാദിമിർ അലക്സേയേവിനെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ചെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാളാണ് പിടിയിലായത്.

    റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ത്രിരാഷ്ട്ര ചർച്ചകൾക്ക് യു.എ.ഇ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രണ്ടാംഘട്ട ചർച്ച അവസാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ റഷ്യയും യുെക്രയ്നും തമ്മിൽ 314 തടവുകാരെ കൈമാറുന്നതിന് ധാരണയായിരുന്നു. റഷ്യയും യുക്രെയ്‌നും തമ്മിൽ ഇതുവരെ 17 തടവുകാരുടെ കൈമാറ്റങ്ങൾക്ക് യു.എ.ഇ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫലമായി 4,641 പേർ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Vladimir PutinGulf NewsSoldierattacked case
    News Summary - Putin thanks UAE for arresting suspect who attacked soldier
    Similar News
    Next Story
    X