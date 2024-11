ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ മോചനം തേടി പാകിസ്താനിൽ കൂറ്റൻ റാലി

ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദ്: ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ജ​യി​ലി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്ന പാ​കി​സ്താ​ൻ മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​മ്രാ​ൻ ഖാ​നെ മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദി​ലെ ഭ​ര​ണ​സി​രാ​​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ഡി-​ചൗ​കി​ലേ​ക്ക് കൂ​റ്റ​ൻ റാ​ലി ന​ട​ത്തി പി.​ടി.​ഐ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട റാ​ലി പൊ​ലീ​സ് ത​ട​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

These are the latest visuals from Islamabad right now, where thousands and thousands of people are marching peacefully towards the capital. These are not ordinary times. These people have been yearning for a Pakistan where justice and the rule of law is supreme, and the state… pic.twitter.com/aMd3EDGj6M