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    World
    Posted On
    date_range 10 Jun 2026 12:50 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jun 2026 1:00 PM IST

    കത്തിയാക്രമണം; ബ്രിട്ടനിൽ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധക്കാർ തെരുവിലിറങ്ങി, വാഹനങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും കത്തിച്ചു

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    കത്തിയാക്രമണം; ബ്രിട്ടനിൽ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധക്കാർ തെരുവിലിറങ്ങി, വാഹനങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും കത്തിച്ചു
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    ലണ്ടൻ: കത്തികുത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റ കേസിൽ സുഡാനി പൗരൻ അറസ്റ്റിലായതിനു പിന്നാലെ ബ്രിട്ടണിലെ ബെൽഫാസ്റ്റ് നഗരത്തിൽ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി. വാഹനങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും കത്തിച്ചു. മുഖംമൂടി ധരിച്ച നൂറുകണക്കിന് പ്രതിഷേധക്കാർ ചൊവ്വാഴ്ച നഗരത്തിലുടനീളം പലയിടത്തും തടിച്ചുകൂടി. പ്രതിഷേധക്കാർ ഒരു ബസിനും നിരവധി കാറുകൾക്കും നഗരമധ്യത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിനും തീയിടുകയും പെട്രോൾ ബോംബുകൾ എറിയുകയും ചെയ്തതായി താമസക്കാർ എ.എഫ്.പി വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പറഞ്ഞു.

    തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം വടക്കൻ ബെൽഫാസ്റ്റിൽ കത്തി ആക്രമണം നടന്നു. പ്രതിക്കെതിരെ കൊലപാതകശ്രമം, പൊതുസ്ഥലത്ത് ബ്ലേഡുള്ള ആയുധം കൈവശം വയ്ക്കൽ, കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി. പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത 30 വയസ്സുള്ള ആൾ ബുധനാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാകും. ആക്രമണത്തിൽ 40 വയസ്സുള്ള ഇരയുടെ കണ്ണുകളിൽ സാരമായ പരിക്കേറ്റിരുന്നു.

    കത്തി ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ പോലീസ് എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് നിരവധി പൊതുജനങ്ങൾ അക്രമിയെ ചെറുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാണാം.ആക്രമണത്തെ "ഭയാനകം, അസ്വസ്ഥജനകം" എന്നിങ്ങനെയാണ് യു.കെ. പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ എക്സിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. "നമ്മുടെ തെരുവുകളിൽ ഇതുപോലുള്ള അക്രമത്തിന്റെ വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒട്ടും സഹിഷ്ണുതയില്ല" എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സൗതാംപ്ടണിൽ ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ കൊലപാതകത്തെത്തുടർന്ന് യു.കെ.യിൽ അഭയാർഥി വിരുദ്ധ വികാരം ശക്തിപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് കത്തി ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

    ഇരയും കൊലയാളിയും ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നെങ്കിലും, ചൊവ്വാഴ്ച സൗതാംപ്ടണിലെ അഭയാർഥികളെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ഹോട്ടലിന് പുറത്ത് പ്രതിഷേധക്കാർ "നിയമവിരുദ്ധ കുടിയേറ്റം നമ്മുടെ നാഗരികതയെ നശിപ്പിക്കുന്നു" എന്നെഴുതിയ ബാനറുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു. അതേസമയം, ബെൽഫാസ്റ്റിലെ ആക്രമണം സംശയിക്കപ്പെടുന്നയാളുടെ കുടിയേറ്റ നിലയെക്കുറിച്ച് ചില രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഉടനടി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു.

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    TAGS:ukknife attackProtestsanti immigrant riots
    News Summary - Protesters torch cars, buildings in Belfast after knife attack
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