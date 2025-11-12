Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    12 Nov 2025 10:08 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 10:08 PM IST

    കോ​പ് 30 കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റി പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ

    കോ​പ് 30 കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റി പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ
    ബ്ര​സീ​ലി​യ: ബ്ര​സീ​ലി​ലെ ബെ​ലേ​മി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കോ​പ് 30 കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​ര​ച്ചു​ക​യ​റി പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ.ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണ് സു​ര​ക്ഷ വേ​ലി മ​റി​ക​ട​ന്ന് സ​മ്മേ​ള​ന വേ​ദി​ക്ക​രി​കി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. അ​സാ​ധാ​ര​ണ സു​ര​ക്ഷ വീ​ഴ്ച​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബ്ര​സീ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​രും യു.​എ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ന​വം​ബ​ർ 10നാ​ണ് ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സ​മ്മേ​ള​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. 200 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ച​ർ​ച്ച പു​രോ​ഗ​മി​ക്ക​വേ​യാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഒ​രു സം​ഘം പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ എ​ത്തി​യ​ത്. ‘ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​ള്ള​ത​ല്ല’ എ​ന്നെ​ഴു​തി​യ പ്ല​ക്കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​മേ​ന്തി​യും മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ചു​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​രു​ടെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത വ​ര​വ്. ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ഷ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ചി​ല​ർ. ഇ​ട​ത് യു​വ​ജ​ന​സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ​താ​ക​യും ചി​ല​ർ വീ​ശി. വാ​തി​ലു​ക​ൾ ച​വി​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ച്ച് ആ​ദ്യ സു​ര​ക്ഷ വേ​ലി മ​റി​ക​ട​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​രെ ര​ണ്ടാം ക​വാ​ട​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​ട​ഞ്ഞു.

