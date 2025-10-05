Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 11:23 PM IST

    ഗ​സ്സ​ യു​ദ്ധം ഉ​ട​ൻ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ റാ​ലി​ക​ളു​ടെ അ​ല​യൊ​ലി

    Protesters across Europe decry Israels ongoing genocidal war on Gaza
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    റോം/​ല​ണ്ട​ൻ/​ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ: ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വം​ശ​ഹ​ത്യ​ക്കെ​തി​രെ​യും ​സു​മൂ​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല​യി​ലെ സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ വി​ട്ട​യ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടും യൂ​റോ​പ്പി​ല​ങ്ങോ​ളം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ റാ​ലി​ക​ളു​ടെ അ​ല​യൊ​ലി. ഗ​സ്സ യു​ദ്ധം ഉ​ട​ൻ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വി​വി​ധ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന റാ​ലി​ക​ളി​ൽ വ​ൻ ജ​നാ​വ​ലി​യാ​ണ് അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ദു​ര​താ​ശ്വാ​സ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​മാ​യി പോ​യ നാ​ൽ​പ​തി​ലേ​റെ വ​രു​ന്ന, ബോ​ട്ടു​ക​ളും ചെ​റു​ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല മെ​ഡി​റ്റ​റേ​നി​യ​നി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞ് യാ​ത്രാ​സം​ഘ​ത്തെ ത​ട​വി​ലാ​ക്കി​യ​​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ റോ​മി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നാ​ലാം ദി​വ​സ​വും അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ പ്ര​തി​​രോ​ധ റാ​ലി​യി​ൽ ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷം പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘‘റാ​ലി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, ‘‘ഞ​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ’’, ‘‘സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ’’, ‘‘വം​ശ​ഹ​ത്യ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കൂ’’ തു​ട​ങ്ങി​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ളി​ച്ച് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ​താ​ക​യു​മേ​ന്തി അ​ണി​നി​ര​ന്നു. പ​ല​രും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​തീ​ക​മാ​യ ‘ക​ഫി​യ്യ’​യും അ​ണി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    സ്​​പെ​യി​നി​ലെ ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ൽ 70,000ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ക​ണ​ക്ക്. ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മ​ഡ്രി​ഡി​ൽ 92,000 പേ​രു​ടെ റാ​ലി​യും ന​ട​ന്നു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ അ​തി​ക്രൂ​ര​ത​ക്കെ​തി​രെ അ​നേ​കം സ്പാ​നി​ഷ് പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണ് രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. ‘‘ഒ​ട്ടേ​റെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തെ​റ്റു ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്’’ -അ​റു​പ​ത്ത​ഞ്ചു​കാ​ര​നാ​യ ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ​ക്കാ​ര​ൻ മാ​ർ​ട്ട ക​രാ​ൻ​സ പ​റ​യു​ന്നു. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​മാ​യി​തു​ട​രു​ന്ന വം​ശ​ഹ​ത്യ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കൂ എ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ് ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഡ​ബ്ലി​നി​ൽ ന​ട​ന്ന റാ​ലി​യി​ലും പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച​ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ്​​പെ​യി​നും അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡും.

    ഗ​സ്സ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ല​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ്പാ​നി​ഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പെ​ഡ്രോ സാ​ഞ്ച​സ് ഈ​യി​ടെ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​ധി​നി​വി​ഷ്ട വെ​സ്റ്റ്ബാ​ങ്കി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രു​ടേ​താ​യ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക​ൾ നി​രോ​ധി​ക്കാ​നും സ്​​പെ​യി​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഫ്ലോ​ട്ടി​ലയിൽ അ​മ്പ​തി​ലേ​റെ സ്​​പെ​യി​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ണ്ടായിരുന്നു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ ഉ​പ​രോ​ധം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ല​ണ്ട​നി​ൽ നി​രോ​ധി​ത ‘ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ആ​ക്ഷ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പി’​ന് പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് തെ​രു​വി​ലി​റ​ങ്ങി​യ 442 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പാ​രി​സി​ലാ​ക​ട്ടെ പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധ റാ​ലി​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്നു. ‘‘ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കി​ല്ല’’ എ​ന്നാ​ണ്, സു​മൂ​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല​യി​ലെ ഫ്ര​ഞ്ച് യാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ക്താ​വ് ഹെ​ല​ൻ കൊ​റോ​ൺ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ‘‘ഈ ​ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല ഗ​സ്സ​യി​ലെ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഇ​നി​യും ഞ​ങ്ങ​ൾ ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല അ​യ​ക്കും, അ​തി​നു​ശേ​ഷം വേ​റെ​യും...​ഫ​ല​സ്തീ​ൻ മോ​ചി​ത​മാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ’’ -അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഇ​തി​നി​ടെ, ഗ​സ്സ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നി​ഷ്ക്രി​യ​ത പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന തീ​വ്ര​വ​ല​തു​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി ഭ​ര​ണ​മു​ള്ള ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജി​യ മെ​ലോ​ണി​ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ൻ വി​മ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്.

