    14 Sept 2025 10:35 PM IST
    14 Sept 2025 10:35 PM IST

    എഴുപതിന്‍റെ നിറവിൽ മാർപാപ്പ

    എഴുപതിന്‍റെ നിറവിൽ മാർപാപ്പ
    റോം: എഴുപതാം ജന്മദിനത്തിൽ ദൈവത്തിനും രക്ഷിതാക്കൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് ലിയോ പതിനാലാമൻ മാർപാപ്പ. പിറന്നാൾ ദിനമായ ഞായറാഴ്ച 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രക്തസാക്ഷികളുടെ സ്മരണക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രാർഥന ശുശ്രൂഷയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    ഇംഗ്ലീഷ്, ഇറ്റാലിയൻ, സ്പാനിഷ് ഭാഷകളിലെ ആശംസ ബാനറുകളും ബലൂണുകളുമായാണ് സെന്‍റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയറിലെ പ്രാർഥന ചടങ്ങിനെത്തിയ വിശ്വാസികൾ മാർപാപ്പയെ സ്വീകരിച്ചത്.

    ഗസ്സ യുദ്ധം നിർത്താൻ പോംവഴി ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരം -മാർപാപ്പ

    റോം: ​​ഗ​സ്സ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഏ​ക പോം​വ​ഴി ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​മെ​ന്ന് വ​ത്തി​ക്കാ​ൻ. ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് ഇ​​സാ​​ക് ഹെ​​ർ​​സോ​​ഗ് ലി​​യോ പ​​തി​​നാ​​ലാ​​മ​​ൻ മാ​​ർ​​പാ​​പ്പ​​യു​​മാ​​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കു ശേ​ഷം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട വാ​ർ​ത്ത കു​റി​പ്പി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ഹെ​ർ​സോ​ഗ് വ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​ർ​ദി​നാ​ൾ പീ​ട്രോ പ​റോ​ളി​ൻ, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ്പ് പോ​ൾ ഗ​ല്ല​ഗ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യും ക​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    മു​​ൻ മാ​​ർ​​പാ​​പ്പ പോ​​പ് ഫ്രാ​​ൻ​​സി​​സി​​ന്റെ മാ​​തൃ​​ക​​യി​​ൽ ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ അ​​തി​​ക്ര​​മ​​ങ്ങ​​ളെ വി​​മ​​ർ​​ശി​​ക്കു​​ന്ന നി​​ല​​പാ​​ടാ​​ണ് പു​​തി​​യ മാ​​ർ​​പാ​​പ്പ​​യും സ്വീ​​ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഗ​​സ്സ​​യി​​ൽ ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന കൂ​​ട്ട​​ക്കൊ​​ല​​യും പ​​ട്ടി​​ണി ആ​​യു​​ധ​​മാ​​ക്കു​​ന്ന​​തും അ​​ധാ​​ർ​​മി​​ക​​മാ​​ണെ​​ന്നും അ​​വ​​ർ നി​​ർ​​ത്തു​​ന്നി​​ല്ലെ​​ങ്കി​​ൽ അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്ട്ര സ​​മൂ​​ഹം ഇ​​ട​​പെ​​ട​​ണ​​മെ​​ന്നും മാ​​ർ​​പാ​​പ്പ പ​​റ​​ഞ്ഞ​​ത് ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ ഭ​​ര​​ണ​​കൂ​​ട​​ത്തെ ചൊ​​ടി​​പ്പി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു.

    TAGS:vaticanbirthday celebrationWorld NewsPope Leo XIV
