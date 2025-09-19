Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightയു.എസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ...
    World
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 12:15 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 12:15 AM IST

    യു.എസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടില്ല -മാർപാപ്പ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തു​ം’
    യു.എസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടില്ല -മാർപാപ്പ
    cancel
    camera_alt

    ലി​യോ പ​തി​നാ​ലാ​മ​ൻ മാ​ർ​പാ​പ്പ

    Listen to this Article

    റോം: ​അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ലി​യോ പ​തി​നാ​ലാ​മ​ൻ മാ​ർ​പാ​പ്പ. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ സ​ഭ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും കു​ടി​യേ​റ്റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ശ​ബ്ദ​മു​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ക്ര​ക്സ് വാ​ർ​ത്താ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലാ​ണ് മാ​ർ​പാ​പ്പ നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    എ​ൽ.​ജി.​ബി.​ടി.​ക്യു+ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത അ​ദ്ദേ​ഹം ലൈം​ഗി​ക​ത സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​ഭ​യു​ടെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ്വ​വ​ർ​ഗാ​നു​രാ​ഗി​ക​ളെ അ​ന്ത​സ്സോ​ടെ​യും ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തോ​ടെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സ​ഭ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, സ്വ​വ​ർ​ഗ ലൈം​ഗി​ക​ത സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ്യ​തി​യാ​ന​മാ​ണ്. സ്വ​വ​ർ​ഗ വി​വാ​ഹ​ത്തെ സ​ഭ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു. കാ​ര​ണം, വി​വാ​ഹ​മെ​ന്ന​ത് സ്ത്രീ​യും പു​രു​ഷ​നും ത​മ്മി​ലെ കൂ​ടി​​ച്ചേ​ര​ലാ​ണ്.

    ബി​ഷ​പ്പു​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് 2018ൽ ​ചൈ​ന​യു​മാ​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ വി​വാ​ദ ക​രാ​റി​ൽ സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് മാ​റ്റ​മൊ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും മാ​ർ​പാ​പ്പ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​കൃ​ത സ​ഭ​യി​ലും റോ​മി​നോ​ട് വി​ധേ​യ​പ്പെ​ട്ട് ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ​ഭ​യി​ലു​മാ​യി ഭി​ന്നി​ച്ച് കി​ട​ക്കു​ന്ന 1.2 കോ​ടി ക​ത്തോ​ലി​ക്ക​രെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ക​രാ​റി​​െ​ന്റ ല​ക്ഷ്യം.

    കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രെ പു​റ​ത്താ​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ന​ട​പ​ടി​യെ എ​തി​ർ​ത്ത അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ബി​ഷ​പ്പു​മാ​രു​ടെ ന​ട​പ​ടി ധീ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ട്രം​പ് സ​ർ​ക്കാ​റിെ​ന്റ ന​യ​ത്തി​നെ​തി​ര ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് മാ​ർ​പാ​പ്പ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ബി​ഷ​പ്പു​മാ​ർ​ക്ക് ക​ത്ത​യ​ച്ച കാ​ര്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:World NewsPoliticsamericaPope Leo XIV
    News Summary - Pope Leo XIV says he has no interest in interfering in US politics
    Similar News
    Next Story
    X