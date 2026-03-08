Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    8 March 2026 10:49 PM IST
    Updated On
    8 March 2026 10:49 PM IST

    വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ അ​സ്വ​സ്ഥ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്; യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണമെന്ന് മാ​ർ​പ്പാ​പ്പ

    വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ അ​സ്വ​സ്ഥ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്; യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണമെന്ന് മാ​ർ​പ്പാ​പ്പ
    പോ​പ് ലി​യോ 

    വ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സി​റ്റി: പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന് തു​റ​ന്ന സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് പോ​പ് ലി​യോ മാ​ർ​പ്പാ​പ്പ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് ച​ത്വ​ര​ത്തി​ൽ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഇ​റാ​നി​ൽ​നി​ന്നും പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നാ​കെ​യും വ​രു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ അ​സ്വ​സ്ഥ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്. സം​ഘ​ർ​ഷം ഭ​യ​വും വി​ദ്വേ​ഷ​വും പ​ട​ർ​ത്താ​നാ​ണ് ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലെ​ബ​നാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. വെ​ടി​യൊ​ച്ച നി​ല​ക്കാ​നും തു​റ​ന്ന സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​നും ഇ​ടം ല​ഭി​ക്കാ​നും ദൈ​വ​ത്തോ​ട് പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കാ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.


    TAGS:World NewsPope Leo XIVIsrael Iran WarUS Iran War
    News Summary - Pope Leo urges end to war
