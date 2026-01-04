Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 8:30 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 8:30 PM IST

    വെനസ്വേല സ്വതന്ത്രരാജ്യമായി തുടരണമെന്ന് മാർപാപ്പ

    വെനസ്വേല സ്വതന്ത്രരാജ്യമായി തുടരണമെന്ന് മാർപാപ്പ
    വത്തിക്കാൻ സിറ്റി: വെനസ്വേല സ്വതന്ത്രരാജ്യമായി തുടരണമെന്ന് മാർപാപ്പ. ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് പൂർണമായ ബഹുമാനം നൽകണമെന്നും വെനസ്വേലൻ ഭരണഘടന പ്രകാരമുള്ള നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും മാർപാപ്പ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അക്രമത്തെ മറികടന്ന നീതിയുടേയും സമാധാനത്തിന്റേയും പാതയിലേക്ക് വെ​നസ്വേലയെ നയിക്കാൻ സാധിക്കണം. രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയറിൽ വിശ്വസികളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ മാർപാപ്പ പറഞ്ഞു.

    ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ മ​ദു​റോ​യെ​യും ഭാ​ര്യയെയും യു.എസ് സേന ബന്ദിയാക്കിയത്. തുടർന്ന് യു.എസ് സൈനിക ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കരീബിയൻ കടലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യു.എസ്.എസ് ഇവോ ജിമ വിമാനവാഹിനി കപ്പലിലേക്ക് മാറ്റി. ശേഷം ഗ്വാണ്ടനാമോയിലെ അമേരിക്കൻ നാവിക കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചു. ഇവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ മ​ദു​റോ​യെ​യും ഭാ​ര്യയെയും ന്യൂയോർക്കിലെ സ്റ്റിവാർട്ട് എയർ നാഷനൽ ഗാർഡ് ബേസിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ​യം ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​ണ് വെ​നി​സ്വേ​ല തലസ്ഥാനമായ ക​റാ​ക്ക​സി​ൽ യു.​എ​സ് അ​ധി​നി​വേ​ശ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ടു മ​ണി​യോ​ടെ ക​റാ​ക്ക​സി​ൽ നടന്ന ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് നീ​ണ്ട​ത്. ഏ​ഴി​ട​ത്ത് സ്ഫോ​ട​ന ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട​തോ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​​ഭ്രാ​ന്തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​റു​ക​ൾ താ​ഴ്ന്ന് പ​റ​ന്ന​താ​യി ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​ക​ൾ പ​റ​യുന്നു. പി​ന്നീ​ട്, മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ക​ര​യാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ​യും സൈ​ന്യ​ത്തെ​യും യു.​എ​സ് ആ​ക്ര​മി​ച്ചെ​ന്നും പ​ല​ ത​വ​ണ സ്ഫോ​ട​ന ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ കേ​ട്ട​താ​യും ക​റാ​ക്ക​സ് നി​വാ​സി​ക​ൾ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.

    TAGS:venezuelaDonald TrumpPope Leo XIV
