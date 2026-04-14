    date_range 14 April 2026 11:02 PM IST
    date_range 14 April 2026 11:02 PM IST

    സമാധാനമെന്നാൽ എല്ലാവർക്കും നീതിയും അന്തസ്സും ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥ-പോപ്

    അ​ൽ​ജി​യേ​ഴ്സ് (അ​ൽ​ജീ​രി​യ): ലോ​ക​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​വ​കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​മാ​ധാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ലി​യോ പ​തി​നാ​ലാ​മ​ൻ മാ​ർ​പാ​പ്പ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    11 ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് അ​ൽ​ജീ​രി​യ​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു പോ​പ്. എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ധാ​നം ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ദൈ​വം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ല​ഹ​മി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ മാ​ത്ര​മ​ല്ല സ​മാ​ധാ​നം. മ​റി​ച്ച്, എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും നീ​തി​യും അ​ന്ത​സ്സും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ​ത് -അ​ൽ​ജീ​രി​യ​യി​ലെ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ൽ പോ​പ്പി​​നെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തോ​ട് ലി​യോ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് ത​ബൂ​നി​യു​മാ​യും മ​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യും പി​ന്നീ​ട് ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ, ലി​യോ അ​ൽ​ജീ​രി​യ​ക്കാ​രു​ടെ പ​ര​സ്പ​ര ഐ​ക്യ​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും ന​വ​കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ക്കാ​ല​ത്തേ​ക്കാ​ളും ഐ​ക്യം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​റാ​നു​മാ​യു​ള്ള യു.​എ​സ്-​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ യു​ദ്ധ​ത്തെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലാ​ണ് പോ​പ്പി​ന്റെ ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

    അ​ൽ​ജീ​രി​യ​ക്കു​പു​റ​മെ കാ​മ​റൂ​ൺ, അം​ഗോ​ള, ഇ​ക്വ​റ്റോ​റി​യ​ൽ ഗി​നി​യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക. അ​ൽ​ജീ​രി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ മാ​ർ​പാ​പ്പ​യാ​ണ് ലി​യോ.

    TAGS:peaceAlgeriaPope Leo XIV
    News Summary - Pope in Algeria
