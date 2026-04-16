ഇസ്രായേൽ പതാകയിൽ സ്വസ്തിക ചിഹ്നം വരച്ച് പോളിഷ് എം.പിയുടെ പ്രതിഷേധം: പോളണ്ട് പാർലമെന്റിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ
പോളണ്ട് പാർലമെന്റിൽ അത്യന്തം നാടകീയവും വിവാദപരവുമായ സംഭവങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അരങ്ങേറിയത്. തീവ്ര വലതുപക്ഷ പാർട്ടിയായ 'കോൺഫെഡറേഷൻ' അംഗം കോൺറാഡ് ബെർകോവിച്ച് ഇസ്രായേൽ പതാകയെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തി. ഇസ്രായേൽ പതാകയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള 'സ്റ്റാർ ഓഫ് ഡേവിഡിന്' പകരം നാസി ചിഹ്നമായ സ്വസ്തിക വരച്ച പേപ്പർ പതാകയാണ് അദ്ദേഹം സഭയിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്നത് 'അസാധാരണമായ ക്രൂരതയുടെ വംശഹത്യയാണെന്ന്' ആരോപിച്ച അദ്ദേഹം, നിലവിലെ ഇസ്രായേലിനെ നാസി ജർമ്മനിയുടെ തേർഡ് റീച്ചിനോടാണ് ഉപമിച്ചത്. ഇസ്രായേൽ സൈന്യം തെക്കൻ ലെബനനിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട വെളുത്ത ഫോസ്ഫറസ് ബോംബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഇത് പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ദാരുണമായ കൊലപാതകത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സഭയിൽ പറഞ്ഞു.
ബെർകോവിച്ചിന്റെ ഈ നടപടി പോളിഷ് പാർലമെന്റിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ബഹളങ്ങൾക്കും വഴിതെളിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ജൂതന്മാർ നാസി പീഡനങ്ങളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഹോളോകോസ്റ്റിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച പോളണ്ട് പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത്, പാർലമെന്റിനുള്ളിൽ നാസി ചിഹ്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് അതീവ ഗൗരവകരമായ കുറ്റമായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ ബെർകോവിച്ചിനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചു. ഈ പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സഭയുടെ മര്യാദകൾ ലംഘിച്ചതിനും നാസി ചിഹ്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചതിനും എം.പിക്കെതിരെ കർശനമായ ശിക്ഷാനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമേയം തയ്യാറാക്കുകയാണെന്നും സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു.
ഈ സംഭവത്തോട് അതീവ രൂക്ഷമായാണ് ഇസ്രായേൽ എംബസി പ്രതികരിച്ചത്. ബെർകോവിച്ചിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ 'സെമിറ്റിക് വിരുദ്ധ ഭീകരത' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച എംബസി, പോളിഷ് അധികാരികൾ ഈ അപമാനത്തിനെതിരെ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകിച്ച്, ഹോളോകോസ്റ്റ് ഇരകളെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിനായി ഓഷ്വിറ്റ്സ് നാസി മരണ ക്യാമ്പിൽ 'മാർച്ച് ഓഫ് ദി ലിവിങ്' നടക്കുന്ന അതേ ദിവസം തന്നെ ഇത്തരമൊരു സംഭവം നടന്നത് ജൂത സമൂഹത്തെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു. ഹോളോകോസ്റ്റിന്റെ അതിജീവിച്ചവർ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ, ഇത്തരമൊരു ജൂതവിരുദ്ധ പ്രവൃത്തി നടന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഭയാനകമാണെന്ന് എംബസി എക്സിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ഈ സംഭവത്തിന് വലിയ പ്രതിധ്വനികൾ ഉണ്ടായി. പോളണ്ടിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡർ ടോം റോസ് ഈ നടപടിയെ ശക്തമായി അപലപിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തി. 'ലജ്ജകരം' എന്ന് ഈ പ്രവൃത്തിയെ വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, ജൂത സമൂഹത്തോടുള്ള ഇത്തരം വെറുപ്പ് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും തങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ വെളുത്ത ഫോസ്ഫറസ് ഉപയോഗിച്ചതായി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് പോലുള്ള സംഘടനകൾ നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഇസ്രായേൽ അത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധത്തിനായി നാസി ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് പോളണ്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ചേരിതിരിവിനും ചർച്ചകൾക്കും കാരണമായിരിക്കുകയാണ്.
