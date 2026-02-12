പൈലറ്റുമാരുടെ പണിമുടക്ക്; ലുഫ്താൻസ മുടങ്ങി

പൈലറ്റുമാരുടെ പണിമുടക്ക്; ലുഫ്താൻസ മുടങ്ങിtext_fields
ബർലിൻ: ജർമൻ വിമാനക്കമ്പനിയായ ലുഫ്താൻസയിൽ പൈലറ്റുമാരുടെയും കാബിൻ ക്രൂവിന്റെ യൂനിയനുകളും നടത്തിയ ഏകദിന പണിമുടക്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച സർവിസുകൾ റദ്ദാക്കി. പണിമുടക്കിനെ വിമർശിച്ച ലുഫ്താൻസ അധികൃതർ, വെള്ളിയാഴ്ച സർവിസുകൾ സാധാരണനില പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു.
വെറിനിഗുങ് കോക്ക്പിറ്റ്, യു.എഫ്. ഒ യൂനിയനുകളാണ് 24 മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. പൈലറ്റുമാരുടെ പെൻഷനടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു സമരം. സ്വിസ്, ഓസ്ട്രിയൻ എയർലൈൻസ്, ബ്രസൽസ് എയർലൈൻസ് തുടങ്ങിയ എയർലൈനുകളിലും ലുഫ്താൻസ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് കമ്പനികളുടെയും വിമാനങ്ങളിൽ യാത്രക്കാരെ കയറ്റിവിടാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register