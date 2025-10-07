Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 5:00 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 5:06 PM IST

    ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേൽ മൂന്നു പേർക്ക്; നേട്ടം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ ഗവേഷണത്തിന്

    Nobel prize 2025
    നൊബേൽ പുരസ്കാര ജേതാക്കളായ ജോൺ ക്ലാർക്, മൈകൽ എച്ച് ഡെവോറെറ്റ്, ജോൺ എം. മാർട്ടിനിസ്

    Listen to this Article

    സ്റ്റോക്ക്ഹോം: ഈ വർഷത്തെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നൊബേൽ പുരസ്കാരം പങ്കിട്ട് മൂന്നു പേർ. ക്വാണ്ടം​ മെക്കാനിക്സിലെ ഗവേഷണത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായി ജോൺ ക്ലാർക്, മൈകൽ എച്ച് ഡെവോറെറ്റ്, ജോൺ എം. മാർട്ടിനിസ് എന്നീ ശാസ്ത്രപ്രതിഭകളെയാണ് ഭൗതികശാസ്ത്ര നൊബേൽ തേടിയെത്തിയത്. ഒരു ഇലക്ട്രികൽ സർക്യൂട്ടിൽ ​മാക്രോസ്കോപിക് ക്വാണ്ടം മെകാനിക്കൽ ടണലിങും, ഊർജ ക്വാണ്ടനൈസേഷനും കണ്ടെത്തിയ ഗവേഷണത്തിനാണ് നൊബേൽ പുരസ്കാരമെന്ന് റോയൽ സ്വീഡിഷ് അകാദമി അറിയിച്ചു.

    ജോൺ ക്ലാർക് അമേരിക്കയിലെ ബെർകിലി കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിലും, മൈകൽ എച്ച് ഡെവോറെറ്റ്, ജോൺ എം മാർട്ടിനിസ് എന്നിവർ സാന്റബാർബറ കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നത്.

    ചിപ്പ് അധിഷ്ഠിത ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച്, ക്വാണ്ടം പ്രതിഭാസത്തെ കൂടുതൽ ഉപയോ​ഗപ്രദമായി വലിയ സ്കെയിലിൽ പ്രകടമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ ഗവേഷണം. 8.72 ലക്ഷം പൗണ്ട് (10.39 കോടി രൂപ) സമ്മാനത്തുക മൂന്ന് പുരസ്കാര ജേതാക്കളും പങ്കിട്ടെടുക്കും.

    1984 - 1985ലായി നടന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മൂന്നുപേരും ജോസഫ്സൺ ജംഗ്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നോൺ-കണ്ടക്റ്റീവ് പാളിയാൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട സൂപ്പർകണ്ടക്ടറുകൾ കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് നിർമിച്ചതായി സ്വീഡിഷ് അകാദമി വ്യക്തമാക്കി. കൈയിൽ ഒതുങ്ങാവുന്നത്ര വലിപ്പമുള്ള വൈദ്യുതി സർക്യൂട്ടിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിങ്ങും ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ഊർജ നിലകളും സാധ്യമെന്ന തെളിയിക്കാൻ സംഘത്തിനു കഴിഞ്ഞതായി വിലയിരുത്തി. ക്വാണ്ടാം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ പുരാഗേതിയിൽ നിർണായകം കൂടിയായിരുന്നു ഈ കണ്ടെത്തൽ.

    വൈദ്യശാസ്‍ത്ര നൊബേൽ പുരസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. രസതന്ത്ര നൊബേൽ ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും.

    സാഹിത്യ നൊബേൽ വ്യാഴാഴ്ചയും സമാധാന നൊബേൽ വെള്ളിയാഴ്ചയുമാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുക. ഡിസംബർ 10ന് ആൽഫ്ര‍ഡ് നൊബേലിന്റെ ചരമവാർഷികത്തിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും.

    TAGS:nobel prizeSwedishquantum physicistphysics nobel
