'പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 850 എഫ് 35 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും'; പെന്റഗണും ലോക്ക്ഹീഡ് മാർട്ടിനും തമ്മിൽ വമ്പൻ കരാർtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യാധുനിക പോർവിമാനങ്ങളിലൊന്നായ എഫ്-35 ലൈറ്റ്നിങ് II (F-35 Lightning II) നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെന്റഗണും പ്രമുഖ യു.എസ് പ്രതിരോധ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ലോക്ക്ഹീഡ് മാർട്ടിനും തമ്മിൽ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. വരുന്ന 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കുറഞ്ഞത് 850 എഫ്-35 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അവയുടെ പരിപാലനത്തിനുമുള്ള പ്രാഥമിക കരാറിലാണ് ഇരുപക്ഷവും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എഫ്-35 പദ്ധതിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി ലോക്ക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ സ്വന്തം ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 7 ബില്യൺ ഡോളർ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് യു.എസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ശത്രുക്കളുടെ റഡാറുകളിൽ പെടാതെ പറക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സ്റ്റെൽത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് എഫ്-35 വിമാനങ്ങളുടെ പ്രധാന സവിശേഷത. ആഗോള പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ഏറെ ആവശ്യക്കാരുള്ള ഈ വിമാനങ്ങളാണ് ലോക്ക്ഹീഡ് മാർട്ടിന്റെ ആകെ സാമ്പത്തിക വരുമാനത്തിന്റെ 40 ശതമാനത്തോളം സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്.
സൈനിക പ്രതിരോധ രംഗത്തെ ഉൽപ്പാദന വേഗതയും ശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രപരമായ മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് യു.എസ് പ്രതിരോധ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി മൈക്കൽ ഡഫി വ്യക്തമാക്കി. സാമ്പത്തിക പ്രോത്സാഹനങ്ങളെ കൃത്യമായ പ്രവർത്തനക്ഷമതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മാരകമായ പോരാട്ട ശേഷി ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യു.എസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണയനുസരിച്ച്, പ്രതിവർഷം 156 എഫ്-35 വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിലവിൽ ഇതൊരു പ്രാരംഭ കരാറാണെങ്കിലും ഭാവിയിലെ വമ്പൻ കരാറുകൾക്കുള്ള കൃത്യമായ അടിത്തറയാണ് ഇതിലൂടെ പാകിയിരിക്കുന്നത്. വരുംമാസങ്ങളിൽ നിയമപരമായ അനുമതികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ എഫ്-35 ജോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസും ലോക്ക്ഹീഡ് മാർട്ടിനും ചേർന്ന് ഇതിന്റെ അന്തിമ വിലയും സമയക്രമവും പ്രഖ്യാപിക്കും.
അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റ് സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങൾക്കായുള്ള എഫ്-35 വിമാനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനവും ആവശ്യമായ സ്പെയർ പാർട്സുകളുടെയും വിതരണവും ഈ കരാറിന്റെ പരിധിയിൽ വരും. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആഗോള ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആയുധ നിർമ്മാണ മേഖല വലിയ വളർച്ചയാണ് കൈവരിക്കുന്നത്.