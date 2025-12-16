Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightസമാധാന പദ്ധതിക്ക് ഉടൻ...
    World
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 11:23 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 11:23 PM IST

    സമാധാന പദ്ധതിക്ക് ഉടൻ അന്തിമ രൂപമാകുമെന്ന് സെലൻസ്കി

    text_fields
    bookmark_border
    സമാധാന പദ്ധതിക്ക് ഉടൻ അന്തിമ രൂപമാകുമെന്ന് സെലൻസ്കി
    cancel
    camera_alt

    വൊ​ളോ​ദി​മ​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി

    Listen to this Article

    കി​യ​വ്: റ​ഷ്യ​യു​മാ​യു​ള്ള യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ അ​ന്തി​മ​രൂ​പ​മാ​കു​മെ​ന്ന് യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വൊ​ളോ​ദി​മ​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സം​ഘം ഈ ​പ​ദ്ധ​തി റ​ഷ്യ​ക്ക് കൈ​മാ​റും. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ​യും റ​ഷ്യ​യു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തും.

    ബെ​ർ​ലി​നി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഉ​രു​ത്തി​രി​ഞ്ഞ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ണെ​ന്ന് സെ​ല​ൻ​സ്കി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, റ​ഷ്യ പി​​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ചി​ല വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. റ​ഷ്യ​ൻ സേ​ന ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ ഡോ​ൺ​ബാ​സ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഭാ​ഗം വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ക്ക​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ല​ല്ല, ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് റ​ഷ്യ​ൻ വ​ക്താ​വ് ദി​മി​ത്രി പെ​സ്കോ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. ക്ഷ​ണി​ക​മാ​യ, ശാ​ശ്വ​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത പ​രി​ഹാ​ര മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് യു​ക്രെ​യ്ൻ തേ​ടു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Vladimir PutinDonald TrumpUSAVolodymyr ZelenkskyyRussia Ukraine War
    News Summary - Peace plans ready to be presented to Russia in days, says Zelenskyy
    Similar News
    Next Story
    X