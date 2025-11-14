Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 10:08 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 10:08 PM IST

    ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ 153 ഫലസ്തീനികളെ 12 മണിക്കൂർ വിമാനത്തിൽ തടഞ്ഞുവെച്ചു

    ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ 153 ഫലസ്തീനികളെ 12 മണിക്കൂർ വിമാനത്തിൽ തടഞ്ഞുവെച്ചു
    ജൊ​ഹാ​ന​സ്ബ​ർ​ഗ്: യാ​ത്രാ രേ​ഖ​ക​ളി​ലെ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം കാ​ര​ണം ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ 153 ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ 12 മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളും പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​രും ഒ​മ്പ​ത് മാ​സം ഗ​ർ​ഭി​ണി​യാ​യ സ്ത്രീ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി. ജൊ​ഹാ​ന​സ്ബ​ർ​ഗി​ലെ ഒ.​ആ​ർ. തം​ബോ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ചാ​ർ​ട്ട​ർ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​വ​ർ വ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ എ​ക്സി​റ്റ് മു​ദ്ര പ​തി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ലും ദ​ക്ഷി​ണാ​​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ എ​ത്ര ദി​വ​സം തു​ട​രു​മെ​ന്നും എ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കും എ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലു​മാ​ണ് എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച​ത്. വി​മാ​നം ചാ​ർ​ട്ട​ർ ചെ​യ്ത​ത് ആ​രെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ കാ​ണാ​ൻ അ​നു​വാ​ദം ല​ഭി​ച്ച പാ​സ്റ്റ​ർ സ്ഥി​തി ദ​യ​നീ​യ​മാ​ണെ​ന്നും കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ല​റി​ക്ക​ര​യു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന ഇ​ട​പെ​ട്ട് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ താ​മ​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്തു. 23 യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചു. 130 പേ​ർ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​സ്രാ​യേ​ലു​മാ​യു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി ഫ​ല​സ്തീ​നെ അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​ണ് ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക. യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച സം​ഭ​വം വ്യാ​പ​ക വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:south africaPalestinians
    News Summary - Palestinians held on flight for 12 hours in South Africa
