    ​ഫല​സ്തീ​ൻ ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മൊഹ്‌സിൻ മഹ്‌ദവിയെ നാടുകടത്തുന്നത് തടഞ്ഞു

    ​ഫല​സ്തീ​ൻ ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മൊഹ്‌സിൻ മഹ്‌ദവിയെ നാടുകടത്തുന്നത് തടഞ്ഞു
    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്ക്: കൊ​ളം​ബി​യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നും ഗ​സ​യി​ലെ യു​ദ്ധ​ത്തി​നു​മെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മൊ​ഹ്‌​സി​ൻ മ​ഹ്‌​ദ​വി​യെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം ത​ട​ഞ്ഞ് എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം ജ​ഡ്ജി. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​രേ​ഖ ശ​രി​യാ​യി സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് ജ​ഡ്ജി നീ​ന ഫ്രോ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രു​ടെ ന​ട​പ​ടി​യി​ലെ പി​ഴ​വാ​ണ് വി​ന​യാ​യ​ത്.

    ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കാം. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​നു​കൂ​ല കാ​മ്പ​സ് ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ളെ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ​യും പു​റ​ത്താ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ് ഈ ​വി​ധി. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ഫ്റ്റ്സ് ​യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ റു​മേ​യ്‌​സ ഓ​സ്‌​ട​ർ​ക്കി​നെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ശ്ര​മ​ത്തെ എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​ട​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    പ​ത്തു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി യു.​എ​സി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യ മ​ഹ്ദ​വി, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലെ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പി​ലാ​ണ് ജ​നി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ലി​ൽ പൗ​ര​ത്വ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​നി​ടെ യു.​എ​സ് എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് കോ​ട​തി വി​ട്ട​യ​ച്ചു.

    പൗ​ര​ന്മാ​ര​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം വി​ദേ​ശ​ന​യ​ത്തി​ലെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ അ​വ​രെ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​മെ​ന്ന സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​ക്കോ റൂ​ബി​യോ​യു​ടെ മെ​മ്മോ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച് നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച​യെ മാ​നി​ച്ച​തി​നും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തി​നും കോ​ട​തി​യോ​ട് ന​ന്ദി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ഹ്ദ​വി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ​വെ​ച്ചെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച് മ​ഹ്ദ​വി ജി​ല്ലാ കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ കേ​സ് നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്.

    Palestinian graduate student Mohsen Mahdavi's deportation blocked
