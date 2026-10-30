വേട്ടയാടപ്പെട്ടവരുടെ ബാലറ്റ് പ്രതിരോധം; ഇസ്രായേലിലെ ഫലസ്തീൻ വോട്ടർമാർക്ക് ഇത് അതിജീവനത്തിന്റെ ചരിത്രവിജയം

വേട്ടയാടപ്പെട്ടവരുടെ ബാലറ്റ് പ്രതിരോധം; ഇസ്രായേലിലെ ഫലസ്തീൻ വോട്ടർമാർക്ക് ഇത് അതിജീവനത്തിന്റെ ചരിത്രവിജയംtext_fields
സഖ്നിൻ: ഇസ്രായേൽ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി റെക്കോർഡ് വോട്ടിംഗിലൂടെ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ കരുത്ത് തെളിയിച്ച് ഇസ്രായേലിലെ ഫലസ്തീൻ (അറബ്) വോട്ടർമാർ. രാജ്യചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും തീവ്ര വലതുപക്ഷ സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തിയ അറബ് വോട്ടർമാർ, രണ്ട് പ്രധാന അറബ് പാർട്ടികൾക്കായി 120 അംഗ നെസറ്റിൽ 19 സീറ്റുകളാണ് സമ്മാനിച്ചത്. മുൻപ് ലഭിച്ച പരമാവധി 15 സീറ്റുകൾ എന്ന റെക്കോർഡാണ് ഇതോടെ തിരുത്തിക്കുറിക്കപ്പെട്ടത്.
'ഞങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട്, ഇനി ഞങ്ങൾ അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരല്ല,' എന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ റാഅം പാർട്ടി നേതാവ് മൻസൂർ അബ്ബാസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ പുറത്താക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഭൂരിപക്ഷം തികയ്ക്കാനുള്ള വജ്രായുധമായി ഇതോടെ അറബ് പാർട്ടികൾ മാറി.
പോളിംഗ് ഉയർന്നത് 60 ശതമാനം; നെതന്യാഹുവിനെതിരായ അതിജീവന പോരാട്ടം
സെൻട്രൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം എട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് റാഅമിനും മൂന്ന് കക്ഷികൾ ചേർന്ന ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റിനും വോട്ട് ചെയ്തത്. 2022-ലെ മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ 60 ശതമാനത്തിലധികം വർദ്ധനവാണിത്. വടക്കൻ നഗരമായ സഖ്നിനിൽ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിംഗായ 87 ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തി. അറബ് മേഖലകളിലെ അക്രമങ്ങൾക്കും തീവ്ര വലതുപക്ഷത്തിന്റെ വംശീയ അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള അടിയന്തര നടപടിയായാണ് വോട്ടർമാർ ഇതിനെ കണ്ടതെന്ന് മേയർ മാസിൻ ഗ്നൈം പറഞ്ഞു. മുൻപ് ലിക്കുഡ് പാർട്ടി മുന്നേറിയിരുന്ന നെഗേവ് മരുഭൂമിയിലെ ബദൂയിൻ ഗ്രാമമായ തറാബിനിൽ ഇത്തവണ പോളിംഗ് ഇരട്ടിയാകുകയും, 93 ശതമാനം വോട്ടുകൾ റാഅം തൂത്തുവാരി വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു.
ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തേക്കാൾ ഉപരി, ഇറ്റാമർ ബെൻ ഗ്വിർ, ബെസാലെൽ സ്മോട്രിച്ച് തുടങ്ങിയ തീവ്ര സയണിസ്റ്റ് നേതാക്കളുടെ വംശീയ പ്രകോപനങ്ങൾക്കും അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കുമെതിരെ നിലനിൽക്കാനുള്ള നിസ്സഹായതയാണ് അറബ് ജനതയെ കൂട്ടത്തോടെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
റാഅമും ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റും: രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സമീപനങ്ങൾ
ഇസ്രായേൽ ജനസംഖ്യയുടെ 20 ശതമാനത്തിലധികമുള്ള ഫലസ്തീൻ അറബികൾ ഗസ്സയിലെയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെയും സഹോദരങ്ങളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പുലർത്തുന്നവരാണ്. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഇരുവരും സമീപിച്ചത് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലാണ്. റാഅം പാർട്ടി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായി നിന്ന് ഫണ്ട് നേടുക എന്ന പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിനാണ് മുൻഗണന നൽകിയത്. മുൻ ജൂത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ രണ്ടാം സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി നിർത്തിയാണ് ഇവർ മത്സരിച്ചത്. ഗസ്സയിലെ യുദ്ധത്തെ വംശഹത്യയെന്നും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ അധിനിവേശത്തെ വർണവിവേചനമെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ച് ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളോടെയാണ് ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ് (യൂസഫ് ജബാറീൻ, സാമി അബു ഷെഹാദെ) ജനങ്ങളെ സമീപിച്ചത്.
നെതന്യാഹുവിന് ഭയം; ഐസൻകോട്ടിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ്
ഫലം വന്നതോടെ കടുത്ത വംശീയ പരാമർശങ്ങളുമായി നെതന്യാഹു വീണ്ടും രംഗത്തെത്തി. അറബ് പാർട്ടികളുമായി ചേർന്ന് പ്രതിപക്ഷം സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചാൽ അത് 'ഇസ്രായേലിന്റെ ഇസ്ലാമികവൽക്കരണത്തിന്' വഴിവെക്കുമെന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പണമൊഴുക്കിയാണ് വോട്ട് ചെയ്യിച്ചതെന്നും നെതന്യാഹു ആരോപിച്ചു. അതേസമയം, ഭൂരിപക്ഷത്തിന് അറബ് പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ അനിവാര്യമാണെങ്കിലും മുൻ സൈനിക മേധാവിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ ഗാദി ഐസൻകോട്ട് സഖ്യത്തിന് പരസ്യമായി തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇസ്രായേലിനെ ഒരു ജൂത ജനാധിപത്യ രാജ്യമായി അംഗീകരിക്കണമെന്നും ഹമാസിനെ തുടച്ചുനീക്കേണ്ട ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ഐസൻകോട്ട് ഉപാധികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു. എങ്കിലും നെതന്യാഹുവിന്റെ ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തെ പുറത്താക്കാൻ എന്ത് ഒത്തുതീർപ്പിനും തയ്യാറാണെന്ന് ജോയിന്റ് ലിസ്റ്റ് നേതാവ് യൂസഫ് ജബാറീൻ വ്യക്തമാക്കി. പാർലമെന്റിലെ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് ഭൂരിപക്ഷ പരിധി കുറച്ച് ഐസൻകോട്ടിന് അധികാരം പിടിക്കാൻ സഹായിക്കാനും ഇവർ തയ്യാറാണ്.