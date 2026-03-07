ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന: പാക് പൗരൻ കുറ്റക്കാരനെന്ന് ബ്രൂക്ലിൻ കോടതി

ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന: പാക് പൗരൻ കുറ്റക്കാരനെന്ന് ബ്രൂക്ലിൻ കോടതിtext_fields
വാഷിങ്ടൺ ഡി.സി: യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ വധിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന് പാക് പൗരൻ കുറ്റക്കാരനെന്ന് ബ്രൂക്ലിൻ ഫെഡറൽ കോടതി . ഇയാൾക്ക് ഇറാനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ആസിഫ് റാസ മർച്ചന്റ് എന്ന യുവാവിനെതിരെ അന്തർദേശീയ ഭീകരത, കൊലപാതകം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി. ഇറാനിയൻ സൈനിക കമാൻഡർ ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പ്രതികാരമായി പ്രമുഖ യു.എസ് രാഷ്ട്രീയക്കാരനെയോ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയോ വധിക്കാൻ മർച്ചന്റ് ഒരു സഹായിയെ നിയമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരെ ഉദ്ധരിച്ച് എ.എഫ്.പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിന്റെ വിദേശ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന സുലൈമാനി. 2020 ജനുവരിയിൽ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ബാഗ്ദാദിൽ നടന്ന യു.എസ് ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ മർച്ചന്റ് ഒരു കരാർ കൊലയാളിയെ അന്വേഷിച്ചുവെന്ന് കോടതി നടപടിക്രമങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സാധ്യതയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിക്കെതിരെ പോലും തനിക്ക് കൃത്യമായ കൊലപാതക ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് മർച്ചന്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. കൊലപാതക ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളിയാകാൻ ഐ.ആർ.ജി.സി വ്യാപാരിയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി
ബുധനാഴ്ചത്തെ തന്റെ സാക്ഷ്യപത്രത്തിൽ, പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തന്നെ നിർബന്ധിച്ചുവെന്ന് മർച്ചന്റ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാനിയൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡിലെ അംഗങ്ങൾ സഹകരിക്കാൻ തന്നിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടെഹ്റാനിൽ താമസിക്കുന്ന തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് താൻ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
