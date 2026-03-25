Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightജീവനുമുന്നിൽ ഇന്ത്യ-...
    World
    Posted On
    date_range 25 March 2026 6:22 PM IST
    Updated On
    date_range 25 March 2026 6:28 PM IST

    ജീവനുമുന്നിൽ ഇന്ത്യ- പാക് അതിരുകൾ മാഞ്ഞു

    text_fields
    bookmark_border
    ഒമാനിൽ മരണക്കയത്തിൽനിന്ന് രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തി പാകിസ്താനി യുവാവ്; കൈയടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ
    cancel

    മസ്കത്ത്: അതിരില്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യ- പാകിസ്താൻ ജീവിതകഥക്ക് കൈയടിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഒമാനിലെ ബർകയിലാണ് സംഭവം. ഒമാനിൽ തുടരുന്ന കനത്ത മഴക്കിടെ വാദിയിലെ ഒഴുക്കിൽപെട്ട് മരണക്കയത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ സാഹസികമായി പുറത്തെത്തിക്കുന്ന പാകിസ്താനി യുവാവിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുന്നത്. ദുരന്തത്തിനിടയിലും മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്റെയും ധൈര്യത്തിന്റെയും ഉദാത്തമാതൃകയായി മാറുകയായിരുന്നു ഈ സംഭവം.

    ബർകയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പാകിസ്താനിലെ പെഷാവർ സ്വദേശി ഷഹ്‌സാദ് ഖാനാണ് ദുരന്തമുഖത്ത് മനഃസ്സാന്നിധ്യത്തോ​ടെ പ്രവർത്തിച്ച് രണ്ട് ജീവൻ തിരിച്ചുപിടിച്ചത്. അതിലുപരി, അപകടത്തിൽപെട്ടവരുടെ ദേശമോ ഭാഷയോ നോക്കാതെ മനുഷ്യനെന്ന പരിഗണന മാത്രം നൽകിയതിനാണ് ഈ 25 കാരൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കൈയടി നേടിയത്.


    ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ബർകയിലെ ഒരു വാദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്നു. നൂറുകണക്കിന് പേർ വാദിയുടെ അരികിൽനിന്ന് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനിടെ ഒരു കാർ വാദി മുറിച്ചുകടക്കാൻ ശ്രമിച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുടുങ്ങി..

    ‘കാറിനുള്ളിൽ ആളുകൾ സഹായത്തിനായി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. പലരും വീഡിയോ പകർത്തുകയായിരുന്നു, എന്നാൽ ആരും ഇടപെടുന്നില്ലായിരുന്നു. ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റെയാൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. കാറിന്റെ പകുതി വെള്ളം നിറഞ്ഞിരുന്നു. എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദേശീയതയോ മതമോ ഒന്നുമല്ല. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്- ഷഹ്‌സാദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു.

    ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായ ഇരുവരെയും ഖാൻ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെടുത്തത് വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി. ‘പടച്ചവനാണ് ധൈര്യം തന്നത്. ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാനാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്- ഖാൻ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു.

    വെള്ളത്തിൽ ഭാഗികമായി മുങ്ങിയ കാറിന് മുകളിലേക്ക് പാലത്തിൽനിന്ന് വാഹനത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഷഹ്സാദ് ചാടുകയായിരുന്നു. ആദ്യം കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലാസ് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രശംസിക്കപ്പെടുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പലരും കാഴ്ചക്കാരായി നിന്നപ്പോഴായിരുന്നു ഷഹ്സാദിന്റെ ധീര ഇടപെടൽ. ഷഹ്സാദ് ഖാനെ പാകിസ്ഥാൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ്ബ് അഭിനന്ദനമറിയിച്ചു. ഖാന്റെ അതിരില്ലാ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന് ആദരമൊരുക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഒമാനിലെ പാകിസ്താൻ എംബസിയും പാകിസ്താൻ പ്രവാസി സമൂഹവും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    Next Story
    X