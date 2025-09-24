Begin typing your search above and press return to search.
    24 Sept 2025 11:57 PM IST
    24 Sept 2025 11:57 PM IST

    സ്വന്തം ജനങ്ങളുടെ മേൽ ബോംബിടുന്നതിന് പകരം പാകിസ്താൻ സാമ്പത്തിക രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തട്ടെ; യു.എന്നിൽ ഇന്ത്യ

    സ്വന്തം ജനങ്ങളുടെ മേൽ ബോംബിടുന്നതിന് പകരം പാകിസ്താൻ സാമ്പത്തിക രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തട്ടെ; യു.എന്നിൽ ഇന്ത്യ
    ജ​നീ​വ: സ്വ​ന്തം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ൽ ബോം​ബി​ടു​ന്ന​തി​നും ഭീ​ക​ര​ർ​ക്ക് ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും പ​ക​രം പാ​കി​സ്താ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ.

    യു.​എ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​വ​കാ​ശ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്ഥി​രം ദൗ​ത്യ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ക്ഷി​തി​ജ് ത്യാ​ഗി​യാ​ണ് പാ​കി​സ്താ​നെ​തി​രെ ആ​ഞ്ഞ​ടി​ച്ച​ത്. യു.​എ​ൻ വേ​ദി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യ ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യും പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പാ​ക് ന​ട​പ​ടി​യെ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ഈ ​സ​മ​യം​കൊ​ണ്ട് സ്വ​ന്തം മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ റെ​ക്കോ​ഡ് മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് പാ​കി​സ്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ​ൻ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ (യു.​എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി) 60ാമ​ത് റെ​ഗു​ല​ർ സെ​ഷ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ത്യാ​ഗി.

