Madhyamam
    World
    World
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 10:15 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 10:15 PM IST

    മാന്യമായ രീതിയിൽ ഇന്ത്യയുമായി ചർച്ചക്ക് തയാറെന്ന് പാകിസ്താൻ

    ച​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി യാ​ചി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​മി​ല്ല
    Pakistan, india
    ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദ്: ക​ശ്മീ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ന്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക്ക് പാ​കി​സ്താ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, ച​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി യാ​ചി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​മി​ല്ലെ​ന്നും പാ​കി​സ്താ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഇ​ഷാ​ഖ് ദ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഭീ​ക​ര​ത, പാ​ക്ക​ധീ​ന ക​ശ്മീ​ർ കൈ​മാ​റ്റം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ർ​ച്ച പാ​കി​സ്താ​നു​മാ​യി മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട്. 2003ൽ ​ജ​ന​റ​ൽ പ​ർ​വേ​ശ് മു​ശ​ർ​റ​ഫ് പാ​കി​സ്താ​ൻ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന വേ​ള​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ-​പാ​കി​സ്താ​ൻ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള എ​ട്ട് പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, 2008ലെ ​മും​ബൈ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തോ​ടെ ച​ർ​ച്ച വ​ഴി​മു​ട്ടി.

    ഈ​യി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് യു​ദ്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്ക​വെ, വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് ലോ​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചെ​ന്ന് പാ​ക് ഉ​പ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​യാ​യ ദ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​കോ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ ക​ട​ൽ​മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ പാ​കി​സ്താ​ൻ സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ർ​ന്നു.

    TAGS:World NewsPakistanIndia
    News Summary - Pakistan says ready for respectful talks with India
