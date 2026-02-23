Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ബലൂണുകൾ പറത്തി പാകിസ്താൻ; ഒപ്പം നോട്ടും ഡോളറും

    ബലൂണുകൾ പറത്തി പാകിസ്താൻ; ഒപ്പം നോട്ടും ഡോളറും
    pakistan

    ജ​മ്മു: അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ പാ​കി​സ്താ​ന്റെ 5000 രൂ​പ നോ​ട്ടും യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റും കെ​ട്ടി​വെ​ച്ച ര​ണ്ട് ബ​ലൂ​ണു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ജ​മ്മു​വി​ന് അ​ടു​ത്തു​ള്ള അ​ഖ്നൂ​റി​ലെ ഖൗ​ർ അ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഗു​ണാ​ര ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. വി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള ചു​വ​ന്ന ബ​ലൂ​ണു​ക​ൾ ഒ​രു മ​ര​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ലൂ​ണു​ക​ളി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​റും ക്യൂ.​ആ​​ർ കോ​ഡും പ​തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ബ​ലൂ​ണു​ക​ൾ പ​റ​ത്തു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​വ​യി​ൽ ക​റ​ൻ​സി നോ​ട്ടു​ക​ൾ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പാ​ക് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് പ​റ​ന്നു​വ​ന്ന് സാം​ബ ജി​ല്ല​യി​ലെ രാം​ഗ​ഢ് സെ​ക്ട​റി​ലെ വ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ പ​തി​ച്ച 16 ചു​വ​ന്ന ബ​ലൂ​ണു​ക​ൾ ബി.​എ​സ്.​എ​ഫ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ര​ജൗ​രി ജി​ല്ല​യി​ലെ നൗ​ഷേ​ര സെ​ക്ട​റി​ലെ ധ​രി​യ​ല്ല വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് തു​രു​മ്പി​ച്ച ഗ്ര​നേ​ഡു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:notesDollarsPakistanBalloons
