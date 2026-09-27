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    'പാകിസ്ഥാൻ സ്ഥിരം ഭീകരവാദി, സൗഹൃദവും ഭീകരവാദവും ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാകില്ല'- എസ്. ജയശങ്കർ

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    പാകിസ്ഥാൻ സ്ഥിരം ഭീകരവാദി, സൗഹൃദവും ഭീകരവാദവും ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാകില്ല- എസ്. ജയശങ്കർ
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    എസ്. ജയശങ്കർ

    ന്യൂയോർക്ക്: അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ അതിശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ രംഗത്തെത്തി. പാകിസ്ഥാൻ സ്ഥിരം ഭീകരവാദിയാണെന്നും, ഭീകരവാദത്തെ സാധാരണവൽക്കരിക്കാനും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ആ രാജ്യം നടത്തുന്ന യാതൊരുവിധ ഗൂഢശ്രമങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യുഎൻ പൊതുസഭയുടെ വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ കള്ളപ്രചാരണങ്ങളെ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും തുറന്നുകാട്ടി. രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ യാതൊരുവിധ വിട്ടുമീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.

    ഭീകരർക്ക് സ്വന്തം മണ്ണിൽ സുരക്ഷിത താവളമൊരുക്കുകയും പിന്നീട് അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ അതിനെ വിവിധ രീതികളിൽ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളെ ജയശങ്കർ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് വിമർശിച്ചത്. സ്ഥിരമായി ഭീകരവാദം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇന്നലെ ഈ സഭയിൽ വസ്തുതകളെ പൂർണ്ണമായും വളച്ചൊടിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഭീകരവാദത്തെ സാധാരണവൽക്കരിക്കാനും അതിന്റെ കനത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനുമാണ് അവർ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത്തരം വിലകുറഞ്ഞ തന്ത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരിക്കലും വിലപ്പോവില്ല. ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അചഞ്ചലമായ അവകാശം രാജ്യം കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കും. സൗഹൃദവും ഭീകരവാദവും ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാകില്ല. ഭീകരവാദം നടത്തുന്നവർ തന്നെയാണ് അവരുടെ തെറ്റുകൾ സ്വയം തിരുത്തേണ്ടത് എന്ന് ജയശങ്കർ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്തവിധം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.

    ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകരസംഘങ്ങളെയും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്തുവരണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആഗോള സമാധാനത്തിന് എക്കാലത്തും ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഭീകരവാദം. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭരണകൂടം തന്നെ നേരിട്ട് പിന്തുണ നൽകുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രമത്തോടുള്ള തുറന്ന വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇത്തരം മാരകമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന സർക്കാരുകളെയും ഭരണാധികാരികളെയും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കർശനമായി ഉത്തരം പറയിപ്പിക്കണം. ഭീകരവാദത്തോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനത്തിൽ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു മാറ്റവുമുണ്ടാകില്ല. പ്രത്യേകിച്ച്, അത്തരം സംഘടനകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും ഫണ്ടുകളും കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി തടയേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

    ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പോരാടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ജയശങ്കർ എടുത്തുപറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകരവാദ ശൃംഖലകൾക്ക് ഇന്ത്യ നൽകുന്ന ശക്തമായ മറുപടിയായാണ് പ്രസംഗം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ഏത് വെല്ലുവിളിയെയും നേരിടാൻ രാജ്യം സജ്ജമാണെന്ന ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിവിധ ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത ഈ ഉന്നതതല സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഖ്യാപനം വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഭീകരവാദത്തെ ചെറുക്കുന്നതിൽ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം വച്ചുപുലർത്തുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകൂടിയാണിത്. ഈ വിഷയത്തിൽ ആഗോള സമൂഹം കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും ജയശങ്കർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

    കൂടാതെ, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നയപരമായ ചർച്ചകളിൽ ഇന്ത്യ നിരന്തരം ഉന്നയിക്കുന്ന സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകോപനങ്ങളെ ഇന്ത്യ അങ്ങേയറ്റം ഗൗരവത്തോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. സമാധാനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഇന്ത്യ എപ്പോഴും തയ്യാറാണെങ്കിലും, രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല എന്നതിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് വേദിയിൽ ഉണ്ടായത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വേദിയിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പും ഭീകരവാദത്തോടുള്ള ആഭിമുഖ്യവും തുറന്നുകാട്ടിയത് വഴി ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ നയതന്ത്ര വിജയം നേടാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

    ഇന്ത്യയുടെ കർശന നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ച് നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും, അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരതയെ തുടച്ചുനീക്കാൻ സമാന ചിന്താഗതിയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ഇന്ത്യ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി തന്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ആഗോള സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് വലുതാണെന്നും, ഭീകരവാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ലെന്നുമുള്ള ഉറച്ച സന്ദേശമാണ് യുഎൻ പൊതുസഭയിൽ എസ്. ജയശങ്കർ നൽകിയത്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്ര വേദികളിൽ ഈ വിഷയം പ്രധാന ചർച്ചയാകാനാണ് സാധ്യത.

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    News Summary - 'പാകിസ്ഥാൻ സ്ഥിരം ഭീകരവാദി, സൗഹൃദവും ഭീകരവാദവും ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാകില്ല'- എസ്. ജയശങ്കർ
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