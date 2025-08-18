Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 11:28 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 11:28 PM IST

    പാ​ക് പ്ര​ള​യം: മ​ര​ണം 657 ആ​യി; ആ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്

    പാ​ക് പ്ര​ള​യം: മ​ര​ണം 657 ആ​യി; ആ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്
    ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദ്: പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ മേ​ഘ​വി​സ്ഫോ​ട​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള പ്ര​ള​യ​ത്തി​ൽ മ​ര​ണം 657 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഇ​തി​ൽ 171 പേ​ർ കു​ട്ടി​ക​ളും 94 സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​ണ്. ആ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 50-60 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ മ​ഴ​യെ​ന്ന് ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 22 വ​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​വ​ച​നം. സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ലും ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ ത​വ​ണ മ​ഴ​ത​രം​ഗം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി വ​ക്താ​വ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഷാ ​പ​റ​ഞ്ഞു. ജൂ​ൺ 26 മു​ത​ലു​ള്ള കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ക്കെ​ടു​തി​യി​ൽ പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ 929 പേ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഖൈ​ബ​ർ പ​ക്തൂ​ൺ​ക്വ​യി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ നാ​ശ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ഇ​വി​ടെ 390 പേ​ർ മ​രി​ച്ചു. പ​ഞ്ചാ​ബി​ൽ 164 പേ​രും സി​ന്ധി​ൽ 28 പേ​രും ബ​ലൂ​ചി​സ്താ​നി​ൽ 32 പേ​രും പാ​ക് അ​ധീ​ന ക​ശ്മീ​രി​ൽ 15 പേ​രും മ​രി​ച്ചു. സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ​യും പാ​രാ​മി​ലി​ട്ട​റി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:pakistan floodDeathsPakistan
    News Summary - Pakistan floods: Death toll rises to 657; over 1,000 injured
