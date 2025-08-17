Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 10:16 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 10:16 PM IST

    പാക് പ്രളയം: മരണം 327 ആയി, മഴ തുടരുമെന്ന് പ്രവചനം

    പാക് പ്രളയം: മരണം 327 ആയി, മഴ തുടരുമെന്ന് പ്രവചനം
    പെ​​ഷാ​​വ​​ർ: പാ​​കി​​സ്താ​​നി​​ലെ ഖൈ​​ബ​​ർ പ​​ഖ്തു​​ൻ​ക്വ​​യി​​ലു​​ണ്ടാ​​യ മി​​ന്ന​​ൽ പ്ര​​ള​​യ​​ത്തി​​ൽ മ​ര​ണം 327 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. നി​ര​വ​ധി പേ​രെ കാ​ണാ​താ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ര​ണം ഉ​യ​ർ​ന്നേ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. 120ൽ ​ഏ​റെ വീ​ടു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് ജീ​വ​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യി.

    കൃ​ഷി​നാ​ശ​വും മ​റ്റും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 21 വ​രെ ക​ന​ത്ത​മ​ഴ തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​വ​ച​നം. വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജൂ​ൺ 26ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച മ​ൺ​സൂ​ൺ രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. പ്ര​ള​യ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 650ൽ ​ഏ​റെ പേ​ർ മ​രി​ച്ചു. ദു​​രി​​ത​​ബാ​​ധി​​ത പ്ര​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ര​​ക്ഷാ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളും ദു​​രി​​താ​​ശ്വാ​​സ പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ന​​ങ്ങ​​ളും ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

