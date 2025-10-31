Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    31 Oct 2025 10:07 PM IST
    31 Oct 2025 10:07 PM IST

    പാക്-അഫ്ഗാൻ വെടിനിർത്തൽ: ചർച്ച തുടരും

    Pak afgan
    ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദ്: പാ​ക്-​അ​ഫ്ഗാ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​നും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും സ​മ്മ​തി​ച്ചു.

    പാ​കി​സ്താ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​ഫ്ഗാ​ൻ താ​ലി​ബാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട ച​ർ​ച്ച ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഇ​സ്തം​ബൂ​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ താ​ലി​ബാ​ൻ വി​മു​ഖ​ത കാ​ണി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് പാ​കി​സ്താ​ൻ ആ​രോ​പി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ന​വം​ബ​ർ ആ​റി​ന് ഇ​സ്തം​ബൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ന്ന​ത ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന തു​ർ​ക്കി​യ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Pakistan vs Afghanistan Pakistan Qatar Afganistan
    Pak-Afghan ceasefire: Talks to continue
