    10 Sept 2025 11:24 PM IST
    10 Sept 2025 11:24 PM IST

    പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ നേപ്പാളിൽ ​7000 പേർ ജയിൽ ചാടി

    നേപ്പാളിലെ യു​വ​ജ​ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭത്തിൽനിന്ന്

    കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു: യു​വ​ജ​ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​ത് മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് നേ​പ്പാ​ളി​ലെ ജ​യി​ലു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ചാ​ടി​യ​ത് 7000ത്തോ​ളം ത​ട​വു​കാ​ർ. പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ നേ​പ്പാ​ൾ ബാ​ങ്കെ​യി​ലെ ബൈ​ജ്‌​നാ​ഥ് റൂ​റ​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി- മൂ​ന്നി​ലെ നൗ​ബാ​സ്റ്റ​യി​ലെ ജു​വ​നൈ​ൽ ഹോ​മി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യു​ള്ള ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ൽ അ​ഞ്ച് പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത ത​ട​വു​കാ​ർ മ​രി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി ത​ട​വു​കാ​ർ ജ​യി​ൽ ചാ​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​ട​ഞ്ഞു.

    ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ പൊ​ലീ​സ് വെ​ടി​വെ​പ്പി​ലാ​ണ് അ​ഞ്ച് കു​ട്ടി​ത്ത​ട​വു​കാ​ർ മ​രി​ച്ച​ത്. നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റു. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ജ​യി​ലി​ൽ 585 ത​ട​വു​കാ​രി​ൽ 149 പേ​രും ജു​വ​നൈ​ൽ ഹോ​മി​ലെ 176 ത​ട​വു​കാ​രി​ൽ 76 പേ​രും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 7000 ത​ട​വു​കാ​ർ വി​വി​ധ ജ​യി​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി മൈ ​റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക പ​ത്രം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ര​യാ​യ പ​ല​രും ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ പ്ര​തി​കാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഭ​യ​ന്ന് വീ​ടു വി​ട്ടു​പോ​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്.

    നേപ്പാളിൽ സമൂഹ മാധ്യമ വിലക്കിനും അഴിമതിക്കുമെതിരെ നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിനൊടുവിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും രാഷ്ട്രപതിയും രാജിവെച്ചിരുന്നു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​നാ​ണ് ഫേ​സ്ബു​ക്ക്, വാ​ട്സ്ആ​പ്, എ​ക്സ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 26 സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ നേപ്പാൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​​രോ​ധി​ച്ച​ത്. ദു​രു​പ​യോ​ഗം ത​ട​യു​ന്ന​തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ലി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. വ്യാ​ജ ​അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വ​ഴി ചി​ല​ർ വി​ദ്വേ​ഷ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളും വ്യാ​ജ വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​രോ​പ​ണം.

    എ​ന്നാ​ൽ, അ​ഴി​മ​തി​യി​ൽ മു​ങ്ങി​ക്കു​ളി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ക​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന് സ​മീ​പം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ക​ർ​ഫ്യൂ പി​ന്നീ​ട് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ​യും ഓ​ഫി​സു​ക​ളും വ​സ​തി​ക​ളും സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു​വി​ലെ സിം​ഗ ദ​ർ​ബാ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ ​ദ​ക്ഷി​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ബി​രാ​ത്ന​ഗ​ർ, ഭ​ര​ത്പൂ​ർ, ലോ​ക​ത്തെ 10ാമ​ത്തെ ഉ​യ​രം​കൂ​ടി​യ പ​ർ​വ​ത​മാ​യ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ നേ​പ്പാ​ളി​ലെ അ​ന്ന​പൂ​ർ​ണ പ​ർ​വ​ത​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​മാ​യ പൊ​ഖാ​റ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ക്ഷോ​ഭം അ​ര​ങ്ങേ​റി.

