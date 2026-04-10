Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightയു.എസ്-ഇസ്രായേൽ...
    World
    Posted On
    date_range 10 April 2026 4:24 PM IST
    Updated On
    date_range 10 April 2026 4:24 PM IST

    യു.എസ്-ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാനിലെ നിരവധി സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർന്നതായി റെഡ് ക്രസന്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    യു.എസ്-ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാനിലെ നിരവധി സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർന്നതായി റെഡ് ക്രസന്റ്
    cancel

    തെഹ്‌റാൻ: അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ഇറാനിൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി 1,25,630 സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇറാനിയൻ റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റി മേധാവിയെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഇർന ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

    തകർന്നവയിൽ 23,500 എണ്ണം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുമാണ്. ഇത് സാധാരണക്കാരുടെ ഉപജീവനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ആശുപത്രികൾ, ഫാർമസികൾ, ലബോറട്ടറി, ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ, എമർജൻസി റൂമുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 339 മെഡിക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നിട്ടുണ്ട്. ജനവാസ മേഖലകളിലുണ്ടായ ഈ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇറാനിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷത്തെയും ജനജീവിതത്തെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

    പാകിസ്താന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്‌ലാമാബാദിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് കളമൊരുങ്ങുന്നതിനിടെ പുറത്തുവന്ന ഈ കണക്കുകൾ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം വീക്ഷിക്കുന്നത്. സിവിലിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വൻ മാനുഷിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതായും റെഡ് ക്രസന്റ് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിൽ ലബനാനിലെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം അവസാനിക്കാതെ അമേരിക്കയുമായി യാതൊരു ചർച്ചക്കും തയ്യാറല്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇറാൻ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:red crescentPakistanCeasefire TalkIsrael attacks LebanonUS Iran War
    News Summary - Over 125,000 civilian sites damaged in US-Israeli attacks: Red Crescent
    Similar News
    Next Story
    X