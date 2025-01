ഇല്ല, ഈ വംശഹത്യയിൽ പങ്കുള്ള ആരെയും ഫലസ്തീനികൾ മറക്കില്ല -ഹമാസ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദോഹ: ആധുനിക യുഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഹീനമായ വംശഹത്യയിൽ പ​​ങ്കെടുത്ത ഒരാളെയും ഫലസ്തീനികൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്ന് ഹമാസ് രാഷ്ട്രീയ ബ്യൂറോ അംഗം ഖലീൽ അൽ ഹയ്യ. ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശസേനയും അവരുടെ പിന്തുണക്കാരും ചെയ്ത ക്രൂരമായ വംശഹത്യയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ആധുനിക യുഗത്തിലെ ഏറ്റവും ഹീനമായ വംശഹത്യയായി ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെയും ലോകത്തിന്റെയും ഓർമയിൽ മായാതെ നിലനിൽക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ‘ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തിൽ ഗസ്സയിലെ നമ്മുടെ ജനങ്ങ​ളെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നു. വിവിധ മേഖലകളിൽ ഞങ്ങളെ പിന്തുണച്ച എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ച് തുർക്കി, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, അൾജീരിയ, റഷ്യ, ചൈന, മലേഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ മാന്യമായ നിലപാടുകൾ എന്നും ഓർക്കും. നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ സഹിഷ്ണുതയും ജന്മനാടിനോടുള്ള ആത്മബന്ധവുമാണ് ക്രിമിനൽ അധിനിവേശത്തെ നേരിടാൻ സഹായിച്ചത്. രഹസ്യവും ​​പ്രഖ്യാപിതവുമായ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും നേടുന്നതിൽ അധിനിവേശ സേന പരാജയപ്പെട്ടു’ -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ മണ്ണിൽ ഉറച്ചുനിന്നു, പലായനം ചെയ്യുകയോ കുടിയേറുകയോ ചെയ്തില്ല, അവരുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന് സംരക്ഷണ കവചമായി പ്രവർത്തിച്ചു. ആദ്യം അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായത്തോടെ, പിന്നീട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും ഐക്യദാർഢ്യത്തോടെ നിലകൊള്ളുന്ന എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയോടെ ഞങ്ങൾ ഗസ്സ പുനർനിർമ്മിക്കും. നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ കൂട്ടക്കൊല നടത്താനും വിനാശം വിതക്കാനും മാത്രമേ ഇസ്രായേലിന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. യുദ്ധം നിർത്താനും തടവുകാരെ കൈമാറാനുമുള്ള കരാറിലൂടെ മാത്രമാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ബന്ദികളെ തിരിച്ചുകിട്ടുക’ -ഖലീൽ അൽഹയ്യ പറഞ്ഞു. യെമനിലെ ഹൂത്തികൾക്കും ഹിസ്ബുല്ലക്കും ഇറാനിനും അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു. ആദ്യദിവസം മുതൽ തന്നെ നിരവധി റൗണ്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തിയ ഖത്തറും ഈജിപ്തും മധ്യസ്ഥ ശ്രമത്തിൽ വഹിച്ച പങ്കിനെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. ഗസ്സയിലെ അരലക്ഷത്തിനടുത്ത് മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കിയ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം ഒന്നേകാൽ വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വെടിനിർത്തലിൽ എത്തിയത്. മാസങ്ങൾ നീണ്ട മധ്യസ്ഥ ദൗത്യത്തിനൊടുവിൽ ഗസ്സയിലെ വെടിനിർത്തലും ബന്ദിമോചനവും ഉറപ്പു നൽകുന്ന സമാധാന കരാറിൽ എത്തിയത്. അവസാനത്തെ രണ്ടാഴ്ചയിൽ അമേരിക്കയുടെയും ഖത്തറിയും മധ്യസ്ഥയിൽ നടന്ന സജീവമായ ഇടപെടലുകളാണ് വെടിനിർത്തൽ കരാറിലെത്തിച്ചത്. കൂട്ടക്കുരുതിയുടെ നാളുകൾ 2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 7: ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​ങ്ങി. ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ 21 ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​താ​യും യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ച്ച​താ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​നി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​ന്നു. ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​യ​ൺ സ്വാ​ർ​ഡ്’ എ​ന്ന പേ​രാ​ണ് ഹ​മാ​സി​നെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​ങ്ങി. ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ 21 ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​താ​യും യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ച്ച​താ​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​നി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​ന്നു. ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​യ​ൺ സ്വാ​ർ​ഡ്’ എ​ന്ന പേ​രാ​ണ് ഹ​മാ​സി​നെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 7: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം, വെ​ള്ളം, വൈ​ദ്യു​തി, ഇ​ന്ധ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഉ​പ​രോ​ധം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം, വെ​ള്ളം, വൈ​ദ്യു​തി, ഇ​ന്ധ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഉ​പ​രോ​ധം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13: വാ​ദി ഗ​സ്സ​യു​ടെ വ​ട​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ഒ​രു ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ​കാ​രെ​യും 23 ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ​യും ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ചു. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളെ മാ​റ്റി​പ്പാ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

വാ​ദി ഗ​സ്സ​യു​ടെ വ​ട​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ഒ​രു ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ​കാ​രെ​യും 23 ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളെ​യും ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ചു. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളെ മാ​റ്റി​പ്പാ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 21: പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി.

പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. ന​വം​ബ​ർ 1: ഏ​ക​ദേ​ശം 7000 വി​ദേ​ശ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും അ​ടി​യ​ന്ത​ര വൈ​ദ്യ​ചി​കി​ത്സ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും റ​ഫ ക്രോ​സി​ങ് വ​ഴി ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ഗ​സ്സ​ക്കാ​ർ​ക്കും പു​റ​ത്തു​പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.

ഏ​ക​ദേ​ശം 7000 വി​ദേ​ശ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും അ​ടി​യ​ന്ത​ര വൈ​ദ്യ​ചി​കി​ത്സ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും റ​ഫ ക്രോ​സി​ങ് വ​ഴി ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ഗ​സ്സ​ക്കാ​ർ​ക്കും പു​റ​ത്തു​പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ന​വം​ബ​ർ 21: ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ഹ​മാ​സും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​ട​വി​ലാ​ക്കി​യ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ൽ ബ​ന്ദി​ക​ളാ​ക്കി​യ​വ​രെ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഏ​ഴു ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ​ന്ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ഹ​മാ​സും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​ട​വി​ലാ​ക്കി​യ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ൽ ബ​ന്ദി​ക​ളാ​ക്കി​യ​വ​രെ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഏ​ഴു ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ​ന്ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ 1: ഏ​​ഴു​​ദി​​ന ഇ​​ട​​വേ​​ള​​ക്കു​​ശേ​​ഷം വീ​​ണ്ടും യു​ദ്ധം. മൂ​​ന്നു​ത​​വ​​ണ നീ​​ട്ടി​​യ താ​​ൽ​​ക്കാ​​ലി​​ക വെ​​ടി​​നി​​ർ​​ത്ത​​ൽ അ​​വ​​സാ​​നി​​ച്ച ദി​വ​സം ബോം​​ബി​​ങ്ങി​​ൽ നൂ​​റി​​ലേ​​റെ ഫ​​ല​​സ്തീ​​നി​​ക​​ൾ കൊ​​ല്ല​​പ്പെ​​ട്ടു.

ഏ​​ഴു​​ദി​​ന ഇ​​ട​​വേ​​ള​​ക്കു​​ശേ​​ഷം വീ​​ണ്ടും യു​ദ്ധം. മൂ​​ന്നു​ത​​വ​​ണ നീ​​ട്ടി​​യ താ​​ൽ​​ക്കാ​​ലി​​ക വെ​​ടി​​നി​​ർ​​ത്ത​​ൽ അ​​വ​​സാ​​നി​​ച്ച ദി​വ​സം ബോം​​ബി​​ങ്ങി​​ൽ നൂ​​റി​​ലേ​​റെ ഫ​​ല​​സ്തീ​​നി​​ക​​ൾ കൊ​​ല്ല​​പ്പെ​​ട്ടു. 2024 ജ​നു​വ​രി 26: ലോ​ക കോ​ട​തി എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഹേ​ഗി​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നീ​തി​ന്യാ​യ കോ​ട​തി, വം​ശ​ഹ​ത്യ ത​ട​യാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നോ​ട് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

ലോ​ക കോ​ട​തി എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഹേ​ഗി​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നീ​തി​ന്യാ​യ കോ​ട​തി, വം​ശ​ഹ​ത്യ ത​ട​യാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നോ​ട് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. മാ​ർ​ച്ച് 25: ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ഹ​മാ​സും ത​മ്മി​ൽ ഉ​ട​ൻ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി പ്ര​മേ​യം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. വീ​റ്റോ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം അ​മേ​രി​ക്ക വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ന്നു.

ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ഹ​മാ​സും ത​മ്മി​ൽ ഉ​ട​ൻ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​സ​മി​തി പ്ര​മേ​യം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. വീ​റ്റോ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം അ​മേ​രി​ക്ക വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ന്നു. ഏ​പ്രി​ൽ 1: ഡ​മ​സ്‌​ക​സി​ലെ ഇ​റാ​െ​ന്റ എം​ബ​സി കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഉ​ന്ന​ത ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു.

ഡ​മ​സ്‌​ക​സി​ലെ ഇ​റാ​െ​ന്റ എം​ബ​സി കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഉ​ന്ന​ത ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ഏ​പ്രി​ൽ 13 - ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് നേ​രെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് മി​സൈ​ലു​ക​ളും ഡ്രോ​ണു​ക​ളും തൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് തെ​ഹ്‌​റാ​ൻ എം​ബ​സി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് നേ​രെ ഇ​റാ​ൻ നേ​രി​ട്ട ആ​ദ്യ​ത്തെ ആ​ക്ര​മ​ണം.

ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് നേ​രെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് മി​സൈ​ലു​ക​ളും ഡ്രോ​ണു​ക​ളും തൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് തെ​ഹ്‌​റാ​ൻ എം​ബ​സി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് നേ​രെ ഇ​റാ​ൻ നേ​രി​ട്ട ആ​ദ്യ​ത്തെ ആ​ക്ര​മ​ണം. മേ​യ് 6 : 4,50,000 ആ​ളു​ക​ളെ ബ​ല​മാ​യി ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​ന റ​ഫ​യെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും റ​ഫ ക്രോ​സി​ങ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

4,50,000 ആ​ളു​ക​ളെ ബ​ല​മാ​യി ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​ന റ​ഫ​യെ ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും റ​ഫ ക്രോ​സി​ങ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. 2024 ജൂ​ൺ 11:​ ഗ​​സ്സ​​യി​​ൽ അ​​ടി​​യ​​ന്ത​​ര​ വെ​​ടി​​നി​​ർ​​ത്ത​​ൽ അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ച്ച് യു.​​എ​​ൻ ര​​ക്ഷാ​​സ​​മി​​തി.

ഗ​​സ്സ​​യി​​ൽ അ​​ടി​​യ​​ന്ത​​ര​ വെ​​ടി​​നി​​ർ​​ത്ത​​ൽ അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ച്ച് യു.​​എ​​ൻ ര​​ക്ഷാ​​സ​​മി​​തി. 2024 ജൂ​ലൈ 27: ല​ബ​നാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് സി​റി​യ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ ഗോ​ലാ​ൻ കു​ന്നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് റോ​ക്ക​റ്റ് തൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ട ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 12 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും 19 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

ല​ബ​നാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് സി​റി​യ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ ഗോ​ലാ​ൻ കു​ന്നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് റോ​ക്ക​റ്റ് തൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ട ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 12 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും 19 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2024 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 28: ല​​ബ​​നാ​​നി​​ലെ പ്ര​​മു​​ഖ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ പാ​​ർ​​ട്ടി​​യും ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ വി​​രു​​ദ്ധ ഗ്രൂ​​പ്പു​​മാ​​യ ഹി​​സ്ബു​​ല്ല​​യു​​​ടെ ത​​ല​​വ​​ൻ ഹ​​സ​​ൻ ന​​സ്റു​​ല്ല വ്യോ​​മാ​​ക്ര​​മ​​ണ​​ത്തി​​ൽ കൊ​​ല്ല​​പ്പെ​​ട്ടു.

ല​​ബ​​നാ​​നി​​ലെ പ്ര​​മു​​ഖ രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ പാ​​ർ​​ട്ടി​​യും ഇ​​സ്രാ​​യേ​​ൽ വി​​രു​​ദ്ധ ഗ്രൂ​​പ്പു​​മാ​​യ ഹി​​സ്ബു​​ല്ല​​യു​​​ടെ ത​​ല​​വ​​ൻ ഹ​​സ​​ൻ ന​​സ്റു​​ല്ല വ്യോ​​മാ​​ക്ര​​മ​​ണ​​ത്തി​​ൽ കൊ​​ല്ല​​പ്പെ​​ട്ടു. 2024 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 10: ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ച്ച അ​ൽ താ​ബി​യീ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് നേ​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 93 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു.

ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ച്ച അ​ൽ താ​ബി​യീ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന് നേ​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ 93 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. 2025 ജ​നു​വ​രി 15: ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യാ​ശ ന​ൽ​കി വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം Show Full Article

News Summary -

‘Our people will not forget anyone who took part in the war of genocide’: Senior Hamas leader