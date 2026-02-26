Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightആക്രമണ സംഭവങ്ങളുമായി...
    World
    Posted On
    date_range 26 Feb 2026 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Feb 2026 9:47 AM IST

    ആക്രമണ സംഭവങ്ങളുമായി ഇന്ത്യക്ക് ബന്ധമില്ലെന്ന് കനേഡിയൻ സർക്കാർ

    text_fields
    bookmark_border
    ആക്രമണ സംഭവങ്ങളുമായി ഇന്ത്യക്ക് ബന്ധമില്ലെന്ന് കനേഡിയൻ സർക്കാർ
    cancel
    camera_alt

    മാർക്കോ കാർണി

    ഒട്ടാവ: കാനഡയിലെ ആക്രമണ സംഭവങ്ങളുമായി ഇന്ത്യക്ക് ബന്ധമില്ലെന്ന് കനേഡിയൻ സർക്കാർ അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണിയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

    ഡൽഹി, മുംബൈ ഉൾപ്പെടെ ഒമ്പത് ദിവസത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിനാണ് കാർണി ഒരുങ്ങുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി മികച്ച രീതിയിലുള്ള വിദേശനയം പിന്തുടരാനും ഇന്ത്യയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയുമാണ് സന്ദർശന ലക്ഷ്യം.

    2023 ജൂണിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിൽ ഹർദീപ് സിംഗ് നിജ്ജാറിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായിരുന്നു.

    അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ നിജ്ജാറിന്റെ മരണവുമായി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഏജന്റുമാർക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നും അതിനുള്ള തെളിവുകൾ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടിണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ആരോപണം ഇന്ത്യ ശക്തമായി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.

    ഈ സംഭവം രാജ്യങ്ങളിലെ നയതന്ത്രജ്ഞരെ പുറത്താക്കുന്നതിലേക്കും നീണ്ട സംഘർഷത്തിലേക്കും നയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:violentOttawaIndiaCrime
    News Summary - Ottawa Says No India Link to Violent Crimes Ahead of Carney's Visit
    Similar News
    Next Story
    X