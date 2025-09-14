Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഓസ്കർ ജേതാവ് ബാസിൽ...
    World
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 9:05 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 9:05 PM IST

    ഓസ്കർ ജേതാവ് ബാസിൽ അദ്റയുടെ വീട്ടിലും ഇസ്രായേൽ റെയ്ഡ്; ഭാര്യയെ ചോദ്യം ചെയ്തു, അമ്മാവനെ പിടിച്ചുവെച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഓസ്കർ ജേതാവ് ബാസിൽ അദ്റയുടെ വീട്ടിലും ഇസ്രായേൽ റെയ്ഡ്; ഭാര്യയെ ചോദ്യം ചെയ്തു, അമ്മാവനെ പിടിച്ചുവെച്ചു
    cancel

    റാമല്ല: ഗസ്സയിൽ കൂട്ടക്കുരുതിയും കെട്ടിടം തകർക്കലും തുടരുന്ന ഇസ്രായേൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഭീകരത തുടരുന്നു. ഫലസ്തീനി ഓസ്കർ ജേതാവായ ബാസിൽ അദ്റയുടെ വീട്ടിൽ ഇസ്രായേൽ സേന റെയ്ഡ് നടത്തി. ഒമ്പത് സൈനികർ വീട്ടിനകത്ത് കയറി ഭാര്യയെ ചോദ്യം ചെയ്തതായും അമ്മാവനെ പിടിച്ചുവെച്ചതായും ബാസിൽ അദ്റ പറഞ്ഞു.

    കുറച്ചുസമയം കഴിഞ്ഞ് അമ്മാവനെ വിട്ടയച്ചു. തന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ രണ്ട് സഹോദരന്മാർക്കും ബന്ധുവിനും പരിക്കേറ്റതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ മസാഫിർ യത്തയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ കടന്നുകയറ്റത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ‘നോ അദർ ലാൻഡ്’ ഡോക്യുമെന്ററി കഴിഞ്ഞ ഓസ്കറിൽ പുരസ്കാരം നേടിയിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ സംവിധായകരായ അബ്രഹാം, റേച്ചൽ സോർ എന്നിവ​ർക്കൊപ്പമായിരുന്നു അദ്റ ഇത് തയാറാക്കിയത്.

    സഹസംവിധായകൻ ഹംദാൻ ബല്ലാലി​ന് നേരെയും മുമ്പ് ആ​ക്രമണമുണ്ടായിരുന്നു. സമീപകാലത്തായി പുതിയ ​കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയ ഇസ്രായേൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ വൻ കടന്നുകയറ്റം തുടരുകയാണ്. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ അൽബീറ പട്ടണത്തിൽ അമാരി അഭയാർഥി ക്യാമ്പിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ സൈനികർ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    അതിനിടെ, ​നെഞ്ചു പിടക്കുന്ന ക്രൂരത തുടരുന്ന ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഞായറാഴ്ച പകലിൽ മാത്രം 48 പേരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഗസ്സ സിറ്റിയിലാണ് ഏറ്റവും ഭീതിദമായ ആക്രമണം തുടരുന്നത്. ഇവിടെ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകർക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. ലക്ഷങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ തിങ്ങിക്കഴിയുന്ന മവാസിയിലേക്ക് കൂട്ട പലായനം തുടരുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:westbankOscar-winnerIsraeli soldiersIsrael Genocide
    News Summary - Oscar-winning Palestinian director Basel Adra says Israeli soldiers raided his home in West Bank
    Similar News
    Next Story
    X