Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightശ്രീലങ്കക്ക്...
    World
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 10:40 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 10:40 PM IST

    ശ്രീലങ്കക്ക് സഹായവുമായി ഓപറേഷൻ സാഗർ ബന്ധു; വ്യോ​മ​മാ​ർ​ഗ​ം സഹായമെ​ത്തി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ

    text_fields
    bookmark_border
    Humanitarian aid, Cyclone Ditwah, IAF airlift, Sri Lanka relief, Neighbourhood-first, ശ്രീലങ്ക, ദിത്വ. ചു​ഴലിക്കാറ്റ്
    cancel
    camera_alt

    ശ്രീലങ്കയിലെ ഗാംപോളയിൽ ​പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന കെട്ടിടം

    Listen to this Article

    കൊ​ളം​ബോ: ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റ് ക​ന​ത്ത നാ​ശം വി​ത​ച്ച ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ൽ ബെ​യ്‍ലി പാ​ല​വും ജ​ല ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും വ്യോ​മ​മാ​ർ​ഗം എ​ത്തി​ച്ച​താ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദൗ​ത്യ​സം​ഘം. ദി​ത്വ ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ പ്ര​ള​യ​ത്തി​ലും മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലി​ലും 479 പേ​രാ​ണ് ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ മ​രി​ച്ച​ത്. 350ഓ​ളം പേ​രെ കാ​ണാ​താ​യി. രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി ജി​ല്ല​ക​ൾ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ക​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. ശ്രീ​ല​ങ്ക​യു​ടെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ്യോ​മ​സേ​ന​യു​ടെ സി-17 ​ഗ്ലോ​ബ്മാ​സ്റ്റ​ർ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ബെ​യ്‍ലി പാ​ല​വും 500ല​ധി​കം ജ​ല​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും എ​ത്തി​ച്ച​താ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഹൈ​ക​മീ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പാ​ലം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ വി​ദ​ഗ്ധ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​മാ​രും ​ആ​ശു​പ​ത്രി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 22 പേ​ർ വി​മാ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സാ​ഗ​ർ ബ​ന്ധു എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ശ്രീ​ല​ങ്ക​ക്ക് സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യോ​മ, നാ​വി​ക, ക​​ര​സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​ള​യ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന ശ്രീ​ല​ങ്ക​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​ക്കും സ​ഹാ​യ​ത്തി​നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ക്ക് ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നു​ര കു​മാ​ര ദി​സ​നാ​യ​കെ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ നാ​ല​ര ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 16 ല​ക്ഷം പേ​ർ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ദേ​ശീ​യ ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:srilankaIndian airforceRelief Aids
    News Summary - Operation Sagar Bandhu with aid to Sri Lanka; India delivers aid by air
    Similar News
    Next Story
    X