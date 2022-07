സെക്സിനും മയക്കുമരുന്നിനുമായി ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതില്ലെന്ന് ആംസ്റ്റർഡാം മേയർ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ആംസ്റ്റർഡാം മേയർ. സെക്സിനും വിനോദസഞ്ചാരത്തിനുമായാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും അവർ അറിയിച്ചു. മനോഹരമായ കനാലുകൾ, മനോഹരമായ തെരുവുകൾ, മഹത്തായ മ്യൂസിയങ്ങൾ. അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ആംസ്റ്റർഡാം. എന്നാൽ, കനാൽ നഗരത്തെ സിറ്റി ഓഫ് സിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഒരു ചുവന്ന തെരുവിന് സമാനമാണ് ഇവിടം.

ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വേശ്യാവൃത്തി നിയമവിധേയമാണ്. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗവും കുറ്റകരമല്ല. രണ്ടും വലിയ വരുമാന സ്രോതസ്സാണ്. എന്നാൽ, ലൈംഗികതയും മയക്കുമരുന്നും തേടിയെത്തുന്ന വിനോദയാത്രക്കാർക്ക് ഇനി പ്രവേശനമില്ലെന്നാണ് മേയർ പറയുന്നത്. ബ്ലൂംബെർഗിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ, ആംസ്റ്റർഡാം മേയർ ഫെംകെ ഹൽസെമ താൻ വിനോദസഞ്ചാരികളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും "നമ്മുടെ നഗരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിനോ നമ്മുടെ മ്യൂസിയങ്ങൾക്കോ ​​അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാത്രി സംസ്കാരത്തിനോ വേണ്ടി" വരുന്നവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. "ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാത്തത് ധാർമ്മികതയിൽ നിന്ന് അവധിയെടുത്ത് ഇവിടെയെത്തുന്ന ആളുകളെയാണ്. വീട്ടിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ഒരു പെരുമാറ്റരീതിയാണ് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ധാർമ്മികത നഷ്ടപ്പെടാൻ ആളുകൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമാണ്" -അവർ പറഞ്ഞു. Show Full Article

'On vacation from morals': Amsterdam mayor says tourists coming for sex, drugs not welcome