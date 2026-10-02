ഒക്ടോബർ 7 ആക്രമണം: 'മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കാറില്ല'; നെതന്യാഹുവിന് ട്രംപിന്റെ ക്ലീൻ ചിറ്റ്

ഒക്ടോബർ 7 ആക്രമണം: 'മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കാറില്ല'; നെതന്യാഹുവിന് ട്രംപിന്റെ ക്ലീൻ ചിറ്റ്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: 2023 ഒക്ടോബർ 7-ന് ഹമാസ് നടത്തിയ കനത്ത ആക്രമണത്തിന് മുന്നോടിയായി ഈജിപ്തിൽ നിന്നും യു.എ.ഇയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു അവഗണിച്ചുവെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. അത്തരമൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നെതന്യാഹുവിന് ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും, ആരോപണങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. 'ടൈം' മാസികയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപ് നെതന്യാഹുവിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സൈന്യത്തെ ജാഗരൂകരാക്കാനെങ്കിലും നെതന്യാഹു തയ്യാറാകുമായിരുന്നു എന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ "ട്രംപ് പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ്" എന്ന് നെതന്യാഹുവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു. അറബ് രാജ്യങ്ങൾ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പ്രധാനമന്ത്രി അവഗണിച്ചെന്ന ആരോപണം ഇസ്രായേലിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റിന് വഴിവെച്ചിരുന്നു.
ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത നെതന്യാഹു, സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളുടെ കുറ്റം പൂർണ്ണമായും സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള അന്വേഷണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതിനെതിരെ ഇസ്രായേലിൽ വൻ ജനരോഷം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം, ഒക്ടോബർ 27-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നെതന്യാഹുവിനെ ഔദ്യോഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കാൻ ട്രംപ് തയ്യാറായില്ല. താൻ ഇപ്പോൾ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലല്ല ഉള്ളതെന്നായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പിന്തുണയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ട്രംപിന്റെ മറുപടി. നെതന്യാഹുവിന്റെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയും മുൻ ഐ.ഡി.എഫ് ചീഫുമായ ഗാഡി ഐസൻകോട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മോശമായി ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും നെതന്യാഹുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശേഷിയെ ആരും നിസ്സാരമായി കാണരുതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. തന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഇസ്രായേലിനായി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇറാൻ ഒരിക്കലും ആണവശക്തിയായി മാറാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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