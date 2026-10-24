2060 ൽ ലോകത്ത് ആണവോർജ ഉപഭോഗം മൂന്നിരട്ടിയാകും; എ.ഐയും വൈദ്യുതീകരണവും വഴിത്തിരിവാകുമെന്ന് യു.എൻ ആണവ ഏജൻസി

2060 ൽ ലോകത്ത് ആണവോർജ ഉപഭോഗം മൂന്നിരട്ടിയാകും; എ.ഐയും വൈദ്യുതീകരണവും വഴിത്തിരിവാകുമെന്ന് യു.എൻ ആണവ ഏജൻസിtext_fields
ന്യൂയോർക്: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡാറ്റാ സെന്ററുകളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ഊർജ ആവശ്യകതയും ആഗോള വൈദ്യുതീകരണവും മൂലം 2060-ഓടെ ലോകത്തെ ആണവോർജ ഉപഭോഗം മൂന്നിരട്ടിയിലധികമായി വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആണവ നിരീക്ഷണ ഏജൻസിയായ ഇന്റർനാഷണൽ അറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസി. യു.എൻ പൊതുസഭയിൽ സമർപ്പിച്ച ഏജൻസിയുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഐ.എ.ഇ.എ ഡയറക്ടർ ജനറൽ റാഫേൽ ഗ്രോസി ഈ വിലയിരുത്തൽ പങ്കുവെച്ചത്.
വിശ്വസനീയവും കാർബൺ രഹിതവുമായ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളോടുള്ള വൻകിട ടെക്നോളജി കമ്പനികളുടെ താല്പര്യം ആണവോർജത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് വലിയ തോതിൽ വഴിതുറക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സൗരോർജത്തിന് തുല്യമായ പ്രസക്തി ആണവോർജത്തിനുണ്ടെന്നും മറ്റ് പല ഇതര മാർഗങ്ങളേക്കാളും സുരക്ഷിതമാണ് ഇതെന്നും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനെ തങ്ങളുടെ ഊർജ സുരക്ഷയുടെ നിർണായക ഘടകമായി കാണുന്നുണ്ടെന്നും ഗ്രോസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
30 രാജ്യങ്ങൾ, 400 റിയാക്ടറുകൾ; പുതിയ 60 എണ്ണം നിർമാണത്തിൽ
30-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 400-ലധികം ആണവ റിയാക്ടറുകൾ ചേർന്ന് നിലവിൽ ലോകത്തിലെ മൊത്തം വൈദ്യുതിയുടെ 10 ശതമാനവും കുറഞ്ഞ കാർബൺ വൈദ്യുതിയുടെ നാലിലൊന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ലോകവ്യാപകമായി 60-ലധികം പുതിയ ആണവ റിയാക്ടറുകൾ നിർമാണ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഭാവിയിലെ ആണവോർജ ശേഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ അതിവേഗം മുകളിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളും ഉത്തര കൊറിയൻ ഭീഷണിയും
സമാധാനപരമായ ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം, ആഗോളതലത്തിൽ ഉയരുന്ന ആണവ ഭീഷണികളെക്കുറിച്ചും ഗ്രോസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി
- ഇറാനുമായി നയതന്ത്ര ചർച്ച അനിവാര്യം: ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ മുൻ ആക്രമണങ്ങൾക്കും തുടർന്നുണ്ടായ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങൾക്കും ശേഷം, നയതന്ത്ര ധാരണയിലെത്താൻ ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞതായി ഗ്രോസി വ്യക്തമാക്കി. ഐ.എ.ഇ.എയുടെ കർശന മേൽനോട്ടത്തോടെയുള്ള നയതന്ത്ര പരിഹാരത്തിനായി ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾ ചർച്ചകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തണമെന്നും ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് എത്രയും വേഗം ഇറാനിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
- ഉത്തര കൊറിയ: അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉത്തര കൊറിയ ആണവായുധ പദ്ധതികൾ വിപുലീകരിക്കുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതിയുടെ പ്രമേയങ്ങളുടെ കടുത്ത ലംഘനമാണെന്നും അതിരുകൾ ലംഘിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ ഓർമപ്പെടുത്തലാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
- റഷ്യ-യുക്രൈൻ യുദ്ധവും സപ്പൊറീഷ്യയും: യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവനിലയമായ യുക്രൈനിലെ സപ്പൊറീഷ്യ അതീവ അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് ഗ്രോസി ആവർത്തിച്ചു. സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ, അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങൾ, ബാക്കപ്പ് ഡീസൽ ക്ഷാമം എന്നിവ നിലയത്തിലെ ജീവനക്കാർക്കും പ്ലാന്റിനും വലിയ ഭീഷണിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
- സിറിയയിലെ പുരോഗതി: ബാഷർ അൽ അസദ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പതനത്തിന് ശേഷം അഹമ്മദ് അൽ ശറഇന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടക്കാല സർക്കാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളിലൂടെ, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്ന സിറിയയുടെ മുൻകാല ആണവ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത വരുത്താൻ ഐ.എ.ഇ.എയ്ക്ക് സാധിച്ചതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.