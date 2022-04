cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദ്: രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ഇടപെടാനില്ലെ​ന്നും നിഷ്പക്ഷത തു​ട​രു​മെ​ന്നും ന​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി പാ​ക് സൈ​ന്യം. സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി ഖ​മ​ർ ജാ​വേ​ദ് ബ​ജ്‍വ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും നി​ല​വി​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടി ന​ൽ​കി​യ​ത് സ്വീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ​ഇ​ന്റ​ർ സ​ർ​വി​സ് പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് (മീ​ഡി​യ വി​ങ്) മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബാ​ബ​ർ ഇ​ഫ്തി​ഖാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 2022 ന​വം​ബ​ർ 29ന് ​ബ​ജ്‍വ വി​ര​മി​ക്കും. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വാ​യ ശ​ഹ്ബാ​സ് ശ​രീ​ഫ് പു​തി​യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി ചു​മ​ത​ല​​യേ​റ്റ് മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. സു​ഖ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു കൊ​ണ്ടാ​ണ് ജ​ന. ബ​ജ്‍വ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​ല​വി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് കാ​ര​ണം പ​ട്ടാ​ള നി​യ​മ​മ​ല്ല. ഐ.​​എ​സ്.​​ഐ മേ​ധാ​വി​യും സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി​യും രാ​ജി​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നു തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് ഇം​റാ​നെ വ​സ​തി​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു​വെ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും ഇ​ഫ്തി​ഖാ​ർ ത​ള്ളി. രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഇം​റാ​ൻ സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി​​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വെ​ളിപ്പെ​ടു​ത്തി. Show Full Article

