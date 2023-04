cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബെ​യ്ജി​ങ്: ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​മെ​ന്ന സ്ഥാ​നം ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ കാ​ര്യ​മാ​യെ​ടു​ക്കാ​തെ ചൈ​ന. വി​ക​സ​ന​ക്കു​തി​പ്പി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ഴും 90 കോ​ടി​​യോ​ളം വ​രു​ന്ന’ ഗു​ണ​മേ​ൻ​മ​യു​ള്ള’ തൊ​ഴി​ൽ​ശ​ക്തി​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ചൈ​ന​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

യു​ണൈ​റ്റ​ഡ് നേ​ഷ​ൻ​സ് പോ​പ്പു​ലേ​ഷ​ൻ ഫ​ണ്ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് 142.86 കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഗു​ണ​ത്തി​ലു​മു​ണ്ട് കാ​ര്യം എ​ന്നാ​ണ് ചൈ​നീ​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ​ക്താ​വ് വാ​ങ് വെ​ൻ​ബി​ൻ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. ജ​ന​സം​ഖ്യ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്; അ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ പ്ര​തി​ഭ​യും. ചൈ​ന​യു​ടെ ജ​ന​സം​ഖ്യ 140 കോ​ടി​യി​ല​ധി​ക​മാ​ണ്. തൊ​ഴി​ൽ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 90 കോ​ടി​യോ​ളം വ​രും -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Not only in numbers; There is something in quality - China