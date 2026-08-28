നോർവേ രാജാവ് ഹരാൾഡ് അന്തരിച്ചു; അധികാര കൈമാറ്റത്തിന് പിന്നാലെ കൊട്ടാരത്തിൽ എപ്സ്റ്റീൻ വിവാദത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ്text_fields
ഓസ്ലോ: നോർവേയുടെ ഭരണാധികാരി ഹരാൾഡ് അഞ്ചാമൻ രാജാവ് അന്തരിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയനായ രാജകുടുംബാംഗങ്ങളിലൊരാളായ ഹരാൾഡിന്റെ വിയോഗത്തോടെ നോർവേയിൽ ഒരു സുവർണ കാലഘട്ടത്തിനാണ് വിരാമമാകുന്നത്. ൮൯ വയസുള്ള ഹരാൾഡ് അഞ്ചാമൻ രാജാവ് നോർവീജിയൻ ജനതയുടെ ഹൃദയം കവർന്ന പരിഷ്കരണവാദിയായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. 1991-ൽ അധികാരമേറ്റ അദ്ദേഹം ജനകീയമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെയും ലാളിത്യം നിറഞ്ഞ ജീവിതശൈലിയിലൂടെയും നോർവീജിയൻ രാജവാഴ്ചയെ ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. രാജാവിന്റെ വിയോഗത്തിൽ നോർവീജിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി യോനാസ് ഗാർ സ്റ്റോറെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകനേതാക്കൾ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയും രാജ്യം ദുഃഖാചരണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണത്തിന് പിന്നാലെ കിരീടാവകാശ കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോർവീജിയൻ കൊട്ടാരത്തിൽ പുതിയ പ്രതിസന്ധികളും വിവാദങ്ങളും തലപൊക്കുകയാണ്.
ഹരാൾഡ് രാജാവിന്റെ വിയോഗത്തോടെ കിരീടാവകാശി ഹാക്കോൺ രാജകുമാരൻ അടുത്ത ഭരണാധികാരിയായി അധികാരം ഏൽക്കാനിരിക്കെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയും ക്രൗൺ പ്രിൻസസുമായ മെറ്റെ-മാരിറ്റിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള മുൻകാല വിവാദങ്ങൾ വീണ്ടും ശക്തമാകുന്നത്. വിവാദ വ്യവസായിയും കുറ്റവാളിയുമായ ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനുമായി മെറ്റെ-മാരിറ്റിനുണ്ടായിരുന്ന മുൻകാല ബന്ധങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചകളുമാണ് നോർവേയിൽ വീണ്ടും വലിയ ചർച്ചയാകുന്നത്.
നേരത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ മെറ്റെ-മാരിറ്റ് മാപ്പ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, പുതിയ അധികാര കൈമാറ്റ വേളയിൽ ഇത് രാജകുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. രാജാവിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ രാജ്യം കനത്ത ദുഃഖാചരണത്തിലാണെങ്കിലും, വരും ദിവസങ്ങളിൽ നോർവീജിയൻ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ജനപ്രീതിയെയും രാജവാഴ്ചയുടെ ഭാവിയെയും ഈ വിവാദങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്.
അമേരിക്കൻ നീതിന്യായ വകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ട രേഖകളിൽ ക്രൗൺ പ്രിൻസസ് മെറ്റെ-മാരിറ്റും ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനും തമ്മിൽ 2011 മുതൽ 2014 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നിരന്തരം ഇമെയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നതായും എപ്സ്റ്റീന്റെ വസതി സന്ദർശിച്ചിരുന്നതായും വെളിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ മെറ്റെ-മാരിറ്റിന്റെ മകൻ മാരിയസ് ബോർഗ് ഹോയ്ബിക്കെതിരായ ക്രിമിനൽ കേസുകളും കോടതി വിധികളും കൊട്ടാരത്തിന് വലിയ തലവേദനയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.
തുടർച്ചയായ വിവാദങ്ങൾ നോർവേയിലെ രാജവാഴ്ചയോടുള്ള പൊതുജന പിന്തുണയിൽ വലിയ ഇടിവ് വരുത്തിയതായി സമീപകാല അഭിപ്രായ സർവേകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മെറ്റെ-മാരിറ്റ് ഭാവിയിൽ നോർവേയുടെ രാജ്ഞിയാകുന്നതിനെതിരെ രാജ്യത്തെ പകുതിയോളം ജനങ്ങൾ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ. അതിനാൽ, ഹരാൾഡ് രാജാവിന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള പുതിയ അധികാര മാറ്റം നോർവീജിയൻ രാജകുടുംബത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കലുഷിതമായ ഘട്ടങ്ങളിലൊന്നിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്.
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