പിന്നോട്ടില്ലാതെ ഉത്തരകൊറിയ; മുങ്ങിക്കപ്പലിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കാവുന്ന മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിച്ചു

പിന്നോട്ടില്ലാതെ ഉത്തരകൊറിയ; മുങ്ങിക്കപ്പലിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കാവുന്ന മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിച്ചുtext_fields
പ്യോങ്യാങ്: അന്തർവാഹിനികളിൽനിന്ന് വിക്ഷേപിക്കാവുന്ന ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിച്ച് ഉത്തരകൊറിയ. ദക്ഷിണകൊറിയയുമായും അമേരിക്കയുമായുമുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ പൂർണമായി സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ പരീക്ഷണം. ബുധനാഴ്ച കിഴക്കൻ സമുദ്രഭാഗത്താണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിച്ചതെന്ന് ഉത്തരകൊറിയൻ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഈ ആയുധങ്ങളെ 'സ്ട്രാറ്റജിക്' വിഭാഗത്തിലാണ് ഉത്തരകൊറിയ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവയിൽ അണുവായുധങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.എന്നാൽ യഥാർത്ഥ മുങ്ങിക്കപ്പലിൽ നിന്നാണോ അതോ വെള്ളത്തിനടിയിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നാണോ മിസൈലുകൾ തൊടുത്തത് എന്ന കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
വെള്ളത്തിനടിയിലെ യുദ്ധസംവിധാനങ്ങളുടെ സജ്ജീകരണം വിലയിരുത്തുക, തന്ത്രപ്രധാന സൈനിക ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള നാവികസേനയുടെ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുക, രാജ്യത്തിന്റെ ആണവ പ്രതിരോധശേഷിയുടെ വിശ്വാസ്യത തെളിയിക്കുക എന്നിവയാണ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെന്ന് ഉത്തരകൊറിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ദക്ഷിണ കൊറിയയെയും ജപ്പാനെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് സമീപകാലത്തായി ഉത്തരകൊറിയ നിരന്തരമായി മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണ്. സെപ്റ്റംബർ 20നും ഒക്ടോബർ 3നും ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉത്തരകൊറിയയുടെ പുതിയ നീക്കം. ദക്ഷിണകൊറിയയിലെയും ജപ്പാനിലെയും മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആയുധശേഖരം വിപുലീകരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്യോങ്യാങ് നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അന്തർവാഹിനികളിൽനിന്ന് വിക്ഷേപിക്കാവുന്ന ബാലിസ്റ്റിക്, ക്രൂസ് മിസൈലുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉത്തരകൊറിയ വർഷങ്ങളായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആണവായുധങ്ങൾ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആണവോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്തർവാഹിനി നിർമിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും രാജ്യം തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പദ്ധതികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിയിരുന്ന ഉത്തരകൊറിയൻ നേതാവ് കിം ജോങ് ഉൻ ഇപ്പോൾ നാവികസേനയുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ദീർഘനേരം ശത്രുക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ സഞ്ചരിക്കാനും വെള്ളത്തിനടിയിൽനിന്ന് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിക്കാനും കഴിയുന്ന അന്തർവാഹിനി ഉത്തരകൊറിയ സ്വന്തമാക്കിയാൽ മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അത് വലിയ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളിയാകും. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തുക പ്രയാസകരമാണ്.
എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നതും അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധങ്ങൾ നേരിടുന്നതുമായ ഉത്തരകൊറിയക്ക് ഇത്തരം സങ്കീർണമായ സൈനിക സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയും വിഭവങ്ങളും മതിയായ തോതിലുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വിദഗ്ധർ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അടുത്തിടെ ഉത്തരകൊറിയ സൈനിക വെടിവെപ്പ് പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തുകയും പുതിയ യുദ്ധക്കപ്പൽ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം, അമേരിക്കയും ദക്ഷിണകൊറിയയും മുന്നോട്ടുവെച്ച നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ കിം ജോങ് ഉൻ നിരസിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്.
ദക്ഷിണകൊറിയയെ സ്ഥിരം ശത്രുവായി വിശേഷിപ്പിച്ച കിം ജോങ് ഉൻ, അയൽരാജ്യവുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളും സഹകരണവും അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2019ൽ തകർന്ന നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ആഹ്വാനങ്ങളോടും ഉത്തരകൊറിയ ഇതുവരെ അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഉത്തരകൊറിയയോടുള്ള ശത്രുതാപരമായ നയം അമേരിക്ക ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും ആണവനിരായുധീകരണം ചർച്ചകൾക്കുള്ള മുൻവ്യവസ്ഥയാക്കരുതെന്നുമാണ് പ്യോങ്യാങിന്റെ നിലപാട്.
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