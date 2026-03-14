    date_range 14 March 2026 1:20 PM IST
    date_range 14 March 2026 1:20 PM IST

    ജപ്പാൻ കടലിന് അഭിമുഖമായി ഉത്തര കൊറിയ വീണ്ടും ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ചു

    സോൾ: ദക്ഷിണ കൊറിയയും അമേരിക്കയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന വാർഷിക സൈനികാഭ്യാസത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം മുറുകുന്നതിനിടെ ഉത്തരകൊറിയ പത്തോളം ബാലസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ജപ്പാൻ കടലിലേക്ക് വിക്ഷേപിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 1:20ഓടെ സുനാൻ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ജോയിന്റ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് അറിയിച്ചു.

    ദക്ഷിണ കൊറിയ-അമേരിക്കൻ സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസത്തിന് "ഭയാനകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ" നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് പ്യോങ്യാങ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നടപടി. മിസൈലുകളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളോ പരിധിയോ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സൈന്യം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

    മിസൈലുകൾ ജപ്പാന്റെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലക്ക് (EEZ) പുറത്തുള്ള കടലിലാണ് പതിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അടിയന്തര പ്രതികരണ സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കുകയും നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം, മേഖലയിൽ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്കുള്ള സാധ്യതകളും തെളിയുന്നുണ്ട്.

    മിസൈലിന്റെ സഞ്ചാരപഥം, പരിധി, ഉയരം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശകലനം ചെയ്തു വരികയാണ്. ഉയർന്ന ആർക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ദീർഘദൂര ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ്. ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളുടെ ആയുധശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും ശത്രുരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനുമാണ് ഉത്തര കൊറിയ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അമേരിക്കയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന സൈനികാഭ്യാസത്തെ ഉത്തര കൊറിയ പണ്ടേ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കാറുണ്ട്.

    2019ൽ അന്നത്തെ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപും കിം ജോങ് ഉന്നും തമ്മിൽ നടന്ന ഉച്ചകോടി പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഉത്തര കൊറിയയുടെ ആണവ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ സ്തംഭിച്ചത്. വാഷിങ്ടണും സോളും ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉത്തര കൊറിയ ഇതിനോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. മറിച്ച്, തങ്ങളുടെ സൈനിക ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് രാജ്യം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

    നിലവിൽ കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം വീണ്ടും വഷളാകുന്നത് ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ കനത്ത ജാഗ്രതയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേതുടർന്ന് മേഖലയിലെ സൈനിക നിരീക്ഷണം ഇരുരാജ്യങ്ങളും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    TAGS: south korea, Japan, north korea, World News, ballistic missile
    News Summary - North korea fires ballistic missile at Japan sea
