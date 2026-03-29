Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഅതിപ്രഹരശേഷിയുള്ള...
    World
    Posted On
    date_range 29 March 2026 11:40 PM IST
    Updated On
    date_range 29 March 2026 11:40 PM IST

    അതിപ്രഹരശേഷിയുള്ള മിസൈൽ എൻജിൻ പരീക്ഷിച്ച് ഉത്തര കൊറിയ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    സോൾ: യു.എസ്-ഇറാൻ യുദ്ധത്തിനിടെ അമേരിക്കൻ വൻകരയെ ലക്ഷ്യംവെക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിപ്രഹരശേഷിയുള്ള പുതിയ ഖര ഇന്ധന മിസൈൽ എൻജിൻ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച് ഉത്തര കൊറിയ. ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു പരീക്ഷണം നടന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വാർത്ത ഏജൻസിയായ കെ.സി.എൻ.എ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

    പരമാവധി 2500 കിലോ ടൺ ശേഷിയുള്ള എൻജിനുകളാണ് പുതുതായി വികസിപ്പിച്ചത്. 1971 കിലോ ടൺ ശേഷിയുള്ള എൻജിനുകൾ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു.

    ഭാരം കുറഞ്ഞതും കരുത്തുറ്റതുമായ കോമ്പോസിറ്റ് കാർബൺ ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ എൻജിൻ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. യു.എസ് ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരൊറ്റ മിസൈലിൽ ആണവായുധം അടക്കം ഒന്നിലധികം സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് എൻജിൻ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന.

    രാജ്യത്തിന്റെ സൈനിക ശേഷി ഏറ്റവും ശക്തമായ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്നതിനാൽ പരീക്ഷണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് കിം പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:north koreaKim Jong Unlong range missile
    News Summary - North Korea conducts engine test for long-range missile
    Similar News
    Next Story
    X