അമേരിക്കയെ വെല്ലുവിളിച്ച് വീണ്ടും മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ച് ഉത്തരകൊറിയ

അമേരിക്കയെ വെല്ലുവിളിച്ച് വീണ്ടും മിസൈൽ പരീക്ഷിച്ച് ഉത്തരകൊറിയtext_fields
പ്യോങ്യാങ്: അമേരിക്കയുമായി ബന്ധം വഷളാകുന്നതിനിടയിൽ, ഉത്തരകൊറിയ കിഴക്കൻ തീരത്തുനിന്ന് മിസൈൽ കടലിലേക്ക് തൊടുത്തുവിട്ടതായി ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഈ മാസം ഉത്തരകൊറിയ നടത്തുന്ന നാലാമത്തെ മിസൈൽ പരീക്ഷണമാണിതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. 900 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന മിസൈലുകളും ഹൈപ്പർസോണിക് ആയുധ സംവിധാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആയുധ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ വർഷം ഉത്തരകൊറിയ നടത്തിയത്.
ഈ പുതിയ വിക്ഷേപണത്തിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ്, ഉത്തരകൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ സഹോദരി കിം യോ ജോങ് വാഷിംഗ്ടണുമായുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ ശത്രുതാപരമായ നയം ഉപേക്ഷിക്കാത്തടത്തോളം കാലം ചർച്ചകൾക്കില്ലെന്നാണ് അവർ വ്യക്തമാക്കിയത്. ക്രിപ്റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചായ ബൈനാൻസിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ ഉത്തരകൊറിയക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന എഫ്.ബി.ഐയുടെ ആരോപണവും അവർ ശക്തമായി നിഷേധിച്ചു.
ഈ മിസൈൽ വിക്ഷേപണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, കിം ജോങ് ഉൻ ഒരു നാവിക കപ്പൽശാല സന്ദർശിച്ചിരുന്നതായി ഉത്തരകൊറിയൻ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധക്കപ്പൽ പരിശോധിച്ച അദ്ദേഹം, ശക്തമായ ഒരു നാവികസേനയെ കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ അടിയന്തിര ആവശ്യമാണെന്ന് ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തു.