    date_range 6 Oct 2025 5:48 PM IST
    date_range 6 Oct 2025 6:02 PM IST

    വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേല്‍ മൂന്ന് പേർക്ക്; പുരസ്‌കാരം രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടെത്തലിന്

    വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേല്‍ മൂന്ന് പേർക്ക്; പുരസ്‌കാരം രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടെത്തലിന്
    സ്‌റ്റോക്‌ഹോം: 2025ലെ വൈദ്യ ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേല്‍ സമ്മാനം മൂന്ന് പേര്‍ പങ്കിട്ടു. പെരിഫറല്‍ ഇമ്യൂണ്‍ ടോളറന്‍സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടെത്തലുകള്‍ക്ക് മേരി ഇ. ബ്രാങ്കോ, ഫ്രെഡ് റാംസ്ഡെല്‍, ഷിമോണ്‍ സകാഗുച്ചി എന്നിവര്‍ക്കാണ് പുരസ്‌കാരം. ശരീരത്തിന്റെ രോഗ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാര്‍ഡുകള്‍ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന റെഗുലേറ്ററി ടി സെല്ലുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ് ഇവരുടെ കണ്ടെത്തലിൽ വഴിത്തിരിവായത്. ഈ കോശങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ആക്രമിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ തടയുന്നത്.

    ശരീര കോശങ്ങളെ ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ബാഹ്യ സൂക്ഷ്മാണുക്കളില്‍ നിന്ന് പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സൂക്ഷ്മാണുക്കള്‍ക്ക് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളാണുള്ളത്. ഇവയില്‍ പലതും ഒളിച്ചിരിക്കാനായി മനുഷ്യ കോശങ്ങളുമായി സാമ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനെ ആക്രമിക്കണം, എന്തിനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പ്രതിരോധ സംവിധാനം എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്നാണ് സംഘം പഠിച്ചത്.

    രോഗ പ്രതിരോധ സംവിധാനം എങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഗുരുതരമായ ഓട്ടോ ഇമ്യൂണ്‍ രോഗങ്ങള്‍ പെട്ടെന്ന് പിടിപെടാത്തതെന്നും മനസിലാക്കുന്നതില്‍ ഇവരുടെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ നിര്‍ണായകമായെന്ന് നൊബേല്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയര്‍മാന്‍ ഓലെ കാംപെ പറഞ്ഞു.

    കണ്ടെത്തലുകൾ ഒരു പുതിയ ഗവേഷണ മേഖലക്ക് അടിത്തറ പാകുകയും കാൻസർ, ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ രോഗങ്ങൾ എന്നിവക്കുള്ള പുതിയ ചികിത്സകളുടെ വികസനത്തിന് പ്രചോദനം നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നൊബേൽ സമിതിയും പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

    വൈദ്യശാസ്ത്ര വിജയികളെ സ്വീഡനിലെ കരോലിൻസ്ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മെഡിക്കൽ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിലെ നോബൽ അസംബ്ലിയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് 1.2 ദശലക്ഷം ഡോളർ തുകയും സ്വീഡിഷ് രാജാവിൽ നിന്നുള്ള സ്വർണ മെഡലും സമ്മാനമായി ലഭിക്കും.


