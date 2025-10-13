2025 ലെ സാമ്പത്തിക നോബൽ ജോയൽ മോകിർ, ഫിലിപ്പ് അഗിയോൺ, പീറ്റർ ഹോവിറ്റ് എന്നിവർക്ക്

2025 ലെ സാമ്പത്തിക നോബൽ ജോയൽ മോകിർ, ഫിലിപ്പ് അഗിയോൺ, പീറ്റർ ഹോവിറ്റ് എന്നിവർക്ക്text_fields
സ്റ്റോക്ഹോം: 2025ലെ സാമ്പത്തിക നൊബേൽ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജോയൽ മോകിർ, ഫിലിപ്പ് അഗിയോൺ, പീറ്റർ ഹോവിറ്റ് എന്നിവരാണ് സാമ്പത്തിക നൊബേൽ പങ്കിട്ടത്. നവീകരണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചതാണ് ഇവരെ സാമ്പത്തിക നൊബേലിന് അർഹരാക്കിയതെന്ന് നൊബേൽ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. നൊബേൽ പുരസ്കാര പട്ടികയിലെ അവസാനത്തെ ഇനമാണ് സാമ്പത്തിക നൊബേൽ.
സാങ്കേതിക പുരോഗതിയിലൂടെ സുസ്ഥിര വളർച്ചക്കുള്ള മുൻവ്യവസ്ഥകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് സമ്മാനത്തിന്റെ പകുതി ഇലിനോയിയിലെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ജോയൽ മോകിറിന് നൽകുന്നതായി റോയൽ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ് പറഞ്ഞു. സമ്മാന തുകയുടെ മറുപകുതിയാണ് ഫിലിപ്പ് അഗിയോണിനും പീറ്റർ ഹോവിറ്റിനും നൽകുക.
സൃഷ്ടിപരമായ നാശത്തിലൂടെയുള്ള സുസ്ഥിര വളർച്ചയുടെ സിദ്ധാന്തമാണ് ഇവരെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരാക്കിയത്. പുതിയ ആശയങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളിൽ ദീർഘകാല വളർച്ചക്ക് ഇന്ധനമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇവർ പഠിച്ചതെന്ന് നൊബേൽ കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തി.
രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ലോകം ഇപ്പോൾ സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ പാതയിലാണെന്ന് നൊബേൽ അക്കാദമി വാർത്താകുറിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. സുസ്ഥിര വളർച്ചയുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ചരിത്ര സ്രോതസുകളും മോകിർ ഉപയോഗിച്ചു. സുസ്ഥിര വളർച്ചക്കു പിന്നിലെ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അഗിയോമും ഹോവിറ്റും പഠനം നടത്തിയത്. ഉദാഹരണമായി പുതിയതും മികച്ചതുമായ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിപണിയിലെത്തുമ്പോൾ, പഴയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു. ഈ നവീകരണം പുതിയ ഒന്നിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അത് സൃഷ്ടിപരമായ വിനാശമാണ്.
സൃഷ്ടിപരമായ നാശം എങ്ങനെയാണ് സംഘർഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ സമ്മാന ജേതാക്കൾ കാണിച്ചുതന്നു. ഇത് വലിയൊരു ഭാഗം ആളുകളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കുകയും അഭിവൃദ്ധിയുടെ ശില പാകുകയും ചെയ്തുവെന്നും അക്കാദമി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2024 ൽ ഡാരൺ അസെമോഗ്ലു, സൈമൺ ജോൺസൺ, ജെയിംസ് എ റോബിൻസൺ എന്നിവർക്കായിരുന്നു പുരസ്കാരം.
