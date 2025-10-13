Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_right2025 ലെ സാമ്പത്തിക...
    World
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 4:21 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 4:37 PM IST

    2025 ലെ സാമ്പത്തിക നോബൽ ജോയൽ മോകിർ, ഫിലിപ്പ് അഗിയോൺ, പീറ്റർ ഹോവിറ്റ് എന്നിവർക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    Nobel Prize in Economics awarded to Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt
    cancel
    Listen to this Article

    സ്റ്റോക്ഹോം: 2025ലെ സാമ്പത്തിക നൊബേൽ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജോയൽ മോകിർ, ഫിലിപ്പ് അഗിയോൺ, പീറ്റർ ഹോവിറ്റ് എന്നിവരാണ് സാമ്പത്തിക നൊബേൽ പങ്കിട്ടത്. നവീകരണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചതാണ് ഇവരെ സാമ്പത്തിക നൊബേലിന് അർഹരാക്കിയതെന്ന് നൊബേൽ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. നൊബേൽ പുരസ്കാര പട്ടികയിലെ അവസാനത്തെ ഇനമാണ് സാമ്പത്തിക നൊബേൽ.

    സാങ്കേതിക പുരോഗതിയിലൂടെ സുസ്ഥിര വളർച്ചക്കുള്ള മുൻവ്യവസ്ഥകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് സമ്മാനത്തിന്റെ പകുതി ഇലിനോയിയിലെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ജോയൽ മോകിറിന് നൽകുന്നതായി റോയൽ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ് പറഞ്ഞു. സമ്മാന തുകയുടെ മറുപകുതിയാണ് ഫിലിപ്പ് അഗിയോണിനും പീറ്റർ ഹോവിറ്റിനും നൽകുക.

    സൃഷ്ടിപരമായ നാശത്തിലൂടെയുള്ള സുസ്ഥിര വളർച്ചയുടെ സിദ്ധാന്തമാണ് ഇവരെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരാക്കിയത്. പുതിയ ആശയങ്ങളും സാ​ങ്കേതിക വിദ്യകളും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളിൽ ദീർഘകാല വളർച്ചക്ക് ഇന്ധനമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇവർ പഠിച്ചതെന്ന് നൊബേൽ കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തി.

    രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ലോകം ഇപ്പോൾ സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ പാതയിലാണെന്ന് നൊബേൽ അക്കാദമി വാർത്താകുറിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. സുസ്ഥിര വളർച്ചയുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ചരിത്ര സ്രോതസുകളും മോകിർ ഉപയോഗിച്ചു. സുസ്ഥിര വളർച്ചക്കു പിന്നിലെ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അഗിയോമും ഹോവിറ്റും പഠനം നടത്തിയത്. ഉദാഹരണമായി പുതിയതും മികച്ചതുമായ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിപണിയിലെത്തുമ്പോൾ, പഴയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു. ഈ നവീകരണം പുതിയ ഒന്നിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അത് സൃഷ്ടിപരമായ വിനാശമാണ്.

    സൃഷ്ടിപരമായ നാശം എങ്ങനെയാണ് സംഘർഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ സമ്മാന ജേതാക്കൾ കാണിച്ചുതന്നു. ഇത് വലിയൊരു ഭാഗം ആളുകളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കുകയും അഭിവൃദ്ധിയുടെ ശില പാകുകയും ചെയ്തു​വെന്നും അക്കാദമി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2024 ൽ ഡാരൺ അസെമോഗ്ലു, സൈമൺ ജോൺസൺ, ജെയിംസ് എ റോബിൻസൺ എന്നിവർക്കായിരുന്നു പുരസ്കാരം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:World NewseconomicsLatest NewsNobel Prize 2025
    News Summary - Nobel Prize in Economics awarded to Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt
    Similar News
    Next Story
    X