Madhyamam
    World
    World
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 7:10 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 7:10 AM IST

    ഈ ​പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​മെ​ത്ര?

    ഈ ​പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​മെ​ത്ര?
    സ​മാ​ധാ​ന നൊ​ബേ​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വ് മ​രി​യ കൊ​രീ​ന മ​ഷാ​ദോ​യു​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യാ​വ​കാ​ശ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം അ​വ​രു​ടെ യു.​എ​സ്-​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ​ക്ഷ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്നു നൊ​ബേ​ൽ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ആ​ദ്യ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും ഒ​രാ​ൾ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​നാ​യി അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​മു​ന്ന​യി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. റ​ഷ്യ-​യു​ക്രെ​യ്ൻ യു​ദ്ധം, ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് അ​തി​ർ​ത്തി സം​ഘ​ർ​ഷം, ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച​ത് താ​നാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ ത​ന്നെ സ​മാ​ധാ​ന നൊ​ബേ​ലി​ന് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ​ല​കു​റി യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, പ​ല​രും അ​​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് നൊ​ബേ​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​തു​മാ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ, വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച നോ​ർ​വീ​ജി​യ​ൻ നൊ​ബേ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സ​മാ​ധാ​ന പു​ര​സ്കാ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത് വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് മ​രി​യ കൊ​രീ​ന മ​ഷാ​ദോ​ക്ക്. രാ​ജ്യ​ത്ത് സു​താ​ര്യ​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തെ ഏ​കാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​രി​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി അ​വ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും സ്മ​രി​ച്ചാ​ണ് മ​രി​യ മ​ഷാ​ദോ​ക്ക് പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് നൊ​ബേ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ പോ​ർ​മു​ഖ​ത്ത്

    നൊ​ബേ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച​തു​പോ​ലെ, 2002 മു​ത​ൽ ചാ​വെ​സ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ പോ​ർ​മു​ഖ​ത്തു​ണ്ട് മ​ഷാ​ദോ. ക​ടു​ത്ത സാ​​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ വി​രു​ദ്ധ സ​മീ​പ​നം ചാ​വെ​സ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഒ​രു ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ത​ല​വ​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. നാ​ഷ​ന​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യ സ്ഥാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത​തും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ സു​താ​ര്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തു​മൊ​ക്കെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി വ​ലി​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ടെ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ശി​ഥി​ല​മാ​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​സ്വ​ര​ങ്ങ​ളെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്താ​നും അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​നും ചാ​വെ​സി​നും തു​ട​ർ​ന്നു​വ​ന്ന മ​​ദൂ​റോ​ക്കും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ ഐ​ക്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​വ​ബോ​ധം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും മ​ഷാ​ദോ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞു. 2024ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നി​ര​യെ മ​ദൂ​റോ​ക്കെ​തി​രെ അ​ണി​നി​ര​ത്താ​ൻ അ​വ​ർ​ക്കാ​യി. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ പ​ല​കു​റി അ​വ​ർ ത​ട​വ​റ​യി​ലു​മാ​യി.

    ‘ശ​ത്രു​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്ത്’

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ന​പ്പു​റം മ​ഷാ​ദോ​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ വ​ലി​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ചാ​വെ​സി​ന്റെ സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ‘ജ​ന​കീ​യ മു​ത​ലാ​ളി​ത്ത’​മെ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും യു.​എ​സ് താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഒ​രാ​വ​ശ്യം. ലോ​ക​ത്ത് ഒ​രു രാ​ജ്യം നേ​രി​ട്ട് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പെ​ട്രോ​ളി​യം ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ പി.​ഡി.​വി.​എ​സ്.​എ. 1976ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച, ഏ​താ​ണ്ട് മു​ക്കാ​ൽ ല​ക്ഷം പേ​ർ ജോ​ലി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഈ ​സ്ഥാ​പ​നം വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ അ​ഭി​മാ​ന സ്തം​ഭ​വും അ​വ​രു​ടെ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ വി​രു​ദ്ധ ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക​വു​മാ​ണ്. ഈ ​സ്ഥാ​പ​നം സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​ദൂ​റോ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ താ​ഴെ ഇ​റ​ക്കാ​ൻ യു.​എ​സ് സൈ​ന്യ​ത്തെ ഇ​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ട്രം​പി​ന്റെ​യും റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ​യും ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രാ​ധി​ക​യാ​യ അ​വ​ർ, വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ ഇ​ന്ധ​ന​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ടു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ അ​ധി​നി​വേ​ശ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ​ര​സ്യ​മാ​യി പി​ന്തു​ണ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വം​ശ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ മൗ​നം

    മ​ഷാ​ദോ​യു​ടെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും നേ​ര​ത്തേ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത സു​ഹൃ​ത്താ​യ മ​രി​യ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യം ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ധി​നി​വേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വ​ലി​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ല്ല എ​ന്ന​തും ശ്ര​​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വ​ല​തു​പ​ക്ഷ സ​ഖ്യ​മാ​യ ലി​കു​ഡു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ മ​ഷാ​ദോ​യു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടി​രു​ന്നു.

    2019ൽ ​വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ മ​ഷാ​ദോ ന​ട​ത്തു​ന്ന പോ​രാ​ട്ടം ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് നെ​ത​ന്യാ​ഹു പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് നേ​രെ ഹ​മാ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ അ​വ​ർ പി​ന്നീ​ട് ഗ​സ്സ​യി​ൽ വം​ശീ​യാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മൗ​നം പാ​ലി​ച്ചു. മദൂറോയെ താ​ഴെ ഇറക്കാൻ 2018ൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തോട് അഭ്യർഥിച്ച് അവർ നെതന്യാഹുവിന് കത്തയച്ചതും വിവാദമായിരുന്നു. ടെ വാഗ്ദാനങ്ങളിലൊന്ന്

    nobel price, Donald Trump
    News Summary - nobel price
